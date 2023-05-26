巨星传奇上市 周杰伦的独角戏

来源：北京商报

作者：韩昕媛

深度绑定“巨星”周杰伦的巨星传奇集团有限公司（以下简称“巨星传奇”），5月24日深夜通过港交所上市聆讯，在第4次递表后终于顺利踏上资本之路征途。据招股书，巨星传奇的业务分为新零售、IP创造及营运，均与周杰伦紧密关联，自2017年创立起，巨星传奇曾参与策划周杰伦的世界巡回演唱会《地表最强》，手握周杰伦这一明星IP，巨星传奇2022年营收3.4亿元（人民币，下同，6500万新元），净利润6490万元，而作为主要收入来源的新零售业务及该业务下产品——魔胴咖啡，2020-2022年间累计销售收入超7亿元。未来，巨星传奇将继续依赖周杰伦，招股书披露，巨星传奇在2021年与周杰伦的艺人经纪公司杰威尔音乐有限公司签订了为期10年且可再续10年的IP授权协议。

流量的生意

周杰伦巡回演唱会火热开唱期间，四度递表港交所的巨星传奇通过上市聆讯。

巨星传奇的业务包括新零售、IP创造及营运，在招股书中巨星传奇直言：业务十分倚赖周杰伦。

在周杰伦及其“亲友团”的助力下，2017年巨星传奇成立。四位创始人分别为周杰伦母亲叶惠美、经纪人杨峻荣及多年工作伙伴陈中、马心婷。其中，杨峻荣还担任杰威尔音乐有限公司董事，马心婷曾任“魔杰电竞”CEO，而“魔杰电竞”为周杰伦与IDG共同创立的电竞服务品牌。周杰伦的老搭档方文山则在公司内担任首席文化官。

于往绩记录期间（2019-2022年），巨星传奇新零售业务部门下涉及周杰伦或其相关IP的宣传活动的产品分别占总收入的83%、72.8%、64.8%及45.2%，而围绕周杰伦或由其作为表演者之一的IP创造及营运分别占总收入的5.7%、19.6%、9.1%及13.3%。

招股书显示，截至2020-2022年，巨星传奇收入分别为4.6亿元、3.7亿元、3.4亿元，复合年增长率约58.4%；净利润分别为7560万元、4290万元、6490万元，复合年增长率约41.9%。

公开资料显示，巨星传奇拥有周游记IP、周杰伦二次元人物形象“周同学”商标。创立以来，围绕周杰伦及其相关IP，巨星传奇参与策划了周杰伦的世界巡回演唱会《地表最强》，并于2019年起升级为演唱会策划服务供应商。此外，巨星传奇担任以周杰伦为核心的真人秀节目《周游记》主创。

而作为巨星传奇主要收入来源的新零售业务，主要依托魔胴咖啡赚钱。据招股书，2020-2022年，魔胴咖啡销售收入分别为3.33亿元、2.28亿元、1.51亿元，分别占巨星传奇同期总收入的72.8%、62.3%、43.8%，累计收入超7亿元。公开资料显示，魔胴咖啡市场零售价386元/盒。

大IP的是与非

三年间，围绕魔胴咖啡的分销体系快速增长。招股书显示，2019年，巨星传奇的分销网络由74名分销商和2719名经销商组成，发展至2022年末，分销网络包括742名分销商及16044名经销商，相当于分销商增长10倍，经销商增长近6倍。

值得注意的是，庞大的分销网络与快速发展之外，巨星传奇曾一年两次因涉嫌传销被冻结资金。招股书显示，“因无端指控我们从事传销活动，我们在2020年及2021年收到了两个四线城市的当地市场监管局发出的两份诉前资产保全令”。

巨星传奇在2021年与杰威尔音乐有限公司签订了为期10年且可再续10年的IP授权协议。

尽管巨星传奇在招股书中承认发展依赖于周杰伦的影响力，但仍强调，周杰伦并非公司成功的唯一及主要因素，公司能够在周杰伦参与减少的情况下开展及维持其业务。

除了直接受益于周杰伦，巨星传奇在陆续扩大艺人资源库。招股书显示，巨星传奇与周杰伦好友刘畊宏的艺人经纪公司成立天赋星球（香港）有限公司，双方分别持股70%和30%，与刘畊宏、王姵云（Vivi）夫妇合作，并将其培养为健身超级IP。与庾澄庆签下合作协议，其他合作艺人还包括南拳妈妈组合第一代成员张杰、梁心颐、詹宇豪等。

对于减弱周杰伦依赖的更多规划落地，北京商报记者联系巨星传奇方面，但截至发稿未收到回复。

投资分析师高嘉指出，周杰伦这一明星IP的市场影响力是巨星传奇品牌理念能快速输出并切入市场的重要原因，后续需要继续巩固明星IP形象影响力的稳定性，并不断培育新的业绩增长点。