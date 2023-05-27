“枪决通知短信”真的只是蠢吗？

来源：澎湃新闻

作者：佘宗明

多名中国网友近日晒出了自己收到的“枪决通知短信”，引发热议。@平安北京5月25日发微博表示：“就这，能说点什么？无语死了……真的无语死了……”截图显示，诈骗短信写着：您因信货（应为“贷”）诈骗，缺席出庭，已通过“天网”定位具体位置，现已通知当地执法部门和司法人员携带枪支，执行上门强制（枪）毙……

看到这错字漏字一堆的短信和拙劣得可笑的话术，很多网民的第一反应都是：你看我像傻子吗？不少感觉智商受到了侮辱的网民还喊话骗子：该给智商充点值了。

拿正常人一眼就能看出是诈骗的信息来骗人，确实Low爆了。但我们要看到“枪决通知短信”内容的蠢，更要看到将它作为潜在受害者筛选手段的精。@江宁公安在线的“在线知识普及”，就点明了其中要害：“如果这条真的是诈骗短信，那这是骗子们深度总结经验做法……他们只是在用一种惯用的互联网思维以极高的效率筛选潜在受害者罢了。”

毋庸讳言，“枪决通知短信”的确是降智，但与其说降智是无意识的，不如说降智是故意的——不是骗子真的傻，而是骗子真的想骗所谓的“傻子”，降智只不过就是骗子们高效筛选“目标客群”、节省无效工作的手段。

雪球上有句话说：骗子筛选傻子的方法，就是拿正常人用脚趾头思考都不会相信的话术作为智商过滤器。冒充公检法办案、假扮老领导借钱、谎称借贷不用担保不用还，以及更“古早”的富婆重金求子，哪个不是违背常识、侮辱智商？

可这些低级的话语，偏偏真的能引得不少人入坑。究其原因，低级，恰是骗子们从广撒网中快速筛出猎物的高效法则。某种程度上说，很多骗子也深谙心理学：网上有个心理学研究结论被援引频次很高——“再拙劣的谎言也会有25％的人深信不疑”。对骗子而言，怎么以最低的时间成本筛出这25%的深信不疑者来，是行骗得手的关键。

从骗子角度看，降智经常能起到“弄拙成巧”之效：收到他们的诈骗电话短信后，能快速识破骗局并挂断拉黑的人，显然都不是他们的菜，不值得他们去“浪费时间”，他们真正要锁定的是那些信以为真的入坑者。

所以，这给反诈骗知识科普如何提高针对性提了个醒：当骗子以降智筛选猎物时，反诈宣传也要尽可能“精准定位”，尽量提升反诈宣传重点覆盖人群与易上当群体的重合度。

目前看，很多农村老人是诈骗的重点目标和易上当群体。他们的文化程度、网络素养和生活经历，都限制了他们识别那些拙劣骗局的反应能力，他们是网络信息时代的弱势群体。鉴于此，如何用反诈科普宣传下沉，更有效地拦截诈骗信息对他们的坑骗，是个攸关提高反诈效率的重要命题。

无论如何，骗子诈骗话语降智，反诈骗工作不能因此放松警惕。要用越织越密的反诈网络，将他们撒下的诈骗之网给“网”住。眼下的这些短信，不正好是个线索吗？