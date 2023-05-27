不该为这场“史诗级”高架斗气叫好

来源：新京报

作者：江城

有中国网友5月24日发帖爆料称，上海某高架上发生一起交通事故，蓝色私家车和一辆黄色工程车斗气，最后黄色工程车骑上了高架边的护栏。据新京报报道，当地交警当晚发布通报，证实了涉事两车在行驶过程中存在互相“斗气”行为，致其中一辆工程车骑跨在高架护栏上，未造成人员伤亡。目前，两车驾驶员已被警方控制，警方将根据调查结果依法作出严肃处理。

此次事故中，两辆车斗气全过程几乎都被拍下来了，因为过程凶险，也被网民称为“史诗级斗气”。从网传视频看，黄色工程车存在明显问题。当蓝车试图变道时已经打了转向灯，且车身大部分均已通过，但后方黄色工程车突然加速，将其驱离，这个过程本身就很不文明。

随后两车开始斗气，黄色工程车步步紧逼蓝色私家车，不仅已经蹭上蓝车，甚至迫使其撞上了高架护栏，并试图逃逸。至此，黄色工程车已经是严重肇事了。考虑到其市政特种车辆的身份，此行为极其不堪。

蓝车随后彻底“暴走”，在追上黄车后将其直接挤撞上护栏，整个冲突达到顶点。视频曝光后，网上有很多支持蓝车的声音，“做得好”“点赞”“就不能惯着它”，类似声音很普遍。

平心而论，人们能理解蓝车何以愤怒，也是基于对不文明驾驶的感同身受。但蓝车的行为实在过于凶险，在视频中就能看到，若不是被路灯挡住，黄车真有可能掉下高架。如若掉下高架，恐怕就是车毁人亡的局面，此事件的严重程度会立马提升几个量级。

再进一步想，如果黄车掉下高架，是否可能殃及高架下的车辆与路人？对于无辜者来说，这可真是飞来横祸、无妄之灾。

无论如何，违规驾驶不可取，更不能忘记冲动斗气的危险，法治才是正道。事实上，对于蓝车来说，在遭遇黄车挤碰并使其撞上护栏时，就应当立即选择报警，通过法治渠道去解决。

当然，这种方式不如“撞回去”那么“爽”、不那么“解气”，也可能还会耽误些时间，但却是最安全最妥当的。试想，如果真因一时之怒导致惨重代价，那可是几个家庭的悲剧，届时也真的追悔莫及了。

对于为蓝车行为“叫好”的网民来说，或许是出于对不遵守规则的反感，或许是从自身“路怒”的经历出发，故而厌恶黄车的违规行为。但可曾认真想过，当公共安全遭受威胁，路过的人、无辜的人可能都是受害者。

我们不是永远都在一个遥远的、安全的手机屏幕前，我们中的每一个人也都可能身处各种事故的现场、附近，真当这些不可控的非理性行为出现，我们是否能心安理得地接受被牵连的后果？

因此，在愤怒的情绪之外，人们应当更深刻地理解何谓公共安全。公共安全关系到我们每一个人，无论出于何种理由，当人们开始支持危害公共安全的行为时，其实也是把自己置于了危险之中。

目前，涉事两位驾驶员都被警方带走，相信在全网围观之下二人都会受到严肃而公正的处理。但这起事件依然给所有人提了一个醒——人不能被情绪左右，无论是开车还是在舆论场上，都不应该诉诸危险情绪去解决具体的冲突，否则，后果可能是极为沉重的。

就像此事中的蓝车驾驶员，原本是有理的一方，但现在大概也要付出不小的代价。可见，任何情绪失控都可能带来意料之外的后果。这个简单的道理，值得我们所有人牢记。也希望通过该事件，给所有人一次普法教育，开车时，懂规矩，讲规则。