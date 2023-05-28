铁锅炖、烤全羊……正宗中餐在东京扩散

来源：日经中文网

作者：荒牧宽人

从日本埼玉县川口市的JR西川口站一走出站，马上映入眼帘的是很多写着中文的招牌。我被鲜艳的霓虹灯所吸引，走进了一家名为“滕记铁锅炖”的店里，耳边传来的大多是中国话。“希望让客人品尝到原汁原味的家乡味”，女老板兴艳萍来自中国黑龙江省，2018年开了这家店。

包括黑龙江省在内的中国东北的地方菜是大量使用羊肉和发酵蔬菜（酸菜）的“农家菜”。最受欢迎的“东北农家锅（铁锅炖）”是将四季豆、排骨等炖煮之后，与贴在铁锅侧面的玉米面饼一同食用的传统菜。用孜然等香料烤制的羊肉串适合下酒，软糯的糯米团子包着豆沙馅的“东北大福（粘豆包）”让人沉醉在怀念过往的气氛中。

来店顾客的七成是中国人，但据说最近也有很多来自东京和神奈川等地的日本常客。来店用餐的埼玉市的一位女性公务员（33岁）满意地说：“虽然是第一次品尝的菜肴，但能感觉到肉的鲜味，非常满意。也很适合搭配中国的酒”。

出版《新版攻略！东京DEEP CHINA》（日本产学社）的“东京深度中华研究会”的中村正人作为旅游指南《走遍全球》的编辑品尝过中国各地的菜肴，他切身地感受到，从大约五年前开始，日本国内也出现了很多地道的中国美食。

据中村介绍，正宗中餐的历史可追溯到1990年代。当时，作为就学生（日本对外国人发放的在留资格的一类）等来到日本的中国人向东京池袋聚集，这里在当时是在日中国人的商业街。这里开着很多面向中国人的食材店、旅游公司及不动产中介公司等。以川口2000年代扫除违法风俗店等为契机，很多中国人开起了餐饮店。

其中，最近开店的20～30岁的中国人大多是想在日本推广正宗中国味道的具有野心的经营者。面向中国人的预备学校及语言学校多的东京高田马场就是典型的代表。在JR小岩～锦系町车站区域及横滨市的伊势佐木町，正宗中餐也越来越多。

乘上正宗中餐人气的东风，不断增加开店的是东京台东区的企业味坊集团。该集团最近两年开了四家店。去年6月在东京千代田开店的“香福味坊”是该集团最大规模的店铺，店内有100多个座位，提供烤全羊及点心等各地的地方菜。该公司社长梁宝璋说：“由于疫情不能出去旅行，冲着正宗味道而来的人越来越多”。

经营同时开设中国食材店和美食广场类店铺的“友谊食府”在东京圈开了三家店铺。两年前开的松户店（千叶县松户市）可以品尝中国东北、西安及四川等地的正宗美食。

关于正宗中餐的人气，东京深度中华研究会的中村表示：“希望借助食物，（让日本人）接触到生活在身边的外国人最真实的生活方式”。7月，该研究会计划招募大学生和留学生举办互相分享关注和体验的“‘正宗中餐’学生会议”。据说，还有学生以正宗中餐为契机而选择了中国饮食文化作为毕业论文的主题。研究会还在筹划与日本外卖服务商anydeli（东京涩谷）合作，举办让日本人体验正宗中餐的美食节。

参加了5月中旬在东京中野举办的“四川节2023”的一位30岁女性说：“想在家里做让真正的中国人也觉得好吃的饭菜”，她为此特意买了调料回去。由一部分爱好者催生更多的爱好者、持续交换信息的这种动向，或许对于日本实现不论国籍而可以顺畅交流的共生社会起到一臂之力。