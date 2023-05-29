来源：香港中通社

作者：庄恭百

“让五月的最后一个周末，在享受淄博烧烤中结束！”北京市海淀区某烧烤店中挂著的标语如是写道，撸串碰杯的欢笑声隔著马路都能听见。五月份以来，打著“淄博烧烤”名号的新餐饮店悄悄地开遍京城。

与此同时，仍然占据北京主流的东北、西北烧烤店也竞相推出“淄博烧烤”套餐。淄博烧烤的热度在北京的延烧，令新的消费活力在初夏的夜间被激活，亦加速升温内地正逐渐恢复的消费市场。

近期，淄博烧烤在内地持续火爆。当地政府和商家热情好客的贴心服务与诚恳态度，成为其受到内地民众欢迎的原因。作为其烧烤本身特色的淄博小饼（卷饼）小炉配蘸料的“三件套”，则成为其传播的主要名片。

“最近一个月的生意特别好。”淄博人邢广盛在北京的烧烤店上个月新开张，而小店的名字就叫做“淄博烧烤”。“我们虽然是有特意在蹭热度，但绝不会做一锤子买卖。”他坦言，来的人一开始都冲著“淄博烧烤”的名头，以及已成为网红的“三件套”。店里的食客郑楠（化名）告诉记者，老板为人热情，食材和服务都在对标淄博当地，因此小店经营不久已有不少回头客。

记者注意到，在过去两个月中，以“淄博烧烤”作为招牌的烧烤店在北京如雨后春笋般出现，其中主要为新开店铺以及老店换新招牌，甚至不乏外卖专营店。邢广胜说，身边不少同行都乐于借淄博烧烤的东风，在今年夏天重整旗鼓。

面对“淄博烧烤”的热潮，长期在北京烧烤业中占据主流的东北烧烤业主们，也选择加入其中。“咱们虽然有淄博‘三件套’，但正宗的东北烧烤也很好！”丰台区某东北烧烤店业主郝勇表示，为在今夏餐饮竞争中不落下风，淄博烧烤配东北老式锅包肉的混搭组合，以及热诚的东北式服务已成其主打招牌。

其实，淄博烧烤的热潮延烧到北京并非偶然。随著内地疫情逐渐稳定，早在淄博烧烤火出圈前，北京官方就已布局谋划以消费带动经济稳步恢复，其中夜间消费便是重点之一，而“淄博烧烤”的出现，与其不谋而合。

本月中旬，“2023北京消费季夜京城”活动正式启幕，预计将有逾万家商户，开展百余项促进夜间消费的主题活动。原先分布在北京部分主要商圈内的啤酒夜市也逐渐恢复，并且更密集地出现在市区核心范围内。有分析称，此举意在进一步助推释放北京的夜间消费潜力。

不止北京，在内地各地进入后疫情经济复苏期的背景下，上海、广州、成都等南方主要城市也涌现出各式具有“淄博烧烤”元素的夜间消费场所。分析人士指出，内地经济复苏势头在“五一”假期后得到有效巩固，民众消费信心明显回升，而伴随气温升高，夏日经济则成为紧密衔接假期经济的主角。淄博烧烤作为契合新一轮消费复苏逻辑的现象级商业元素，除“热闹”的因素外，其核心的热情与真诚，才是今年夏天继续推高内地消费市场温度的关键。