有多少未成年人偷偷开房干这事？

来源：中国新闻周刊

作者：刘德炳

“不到十平方米的房间里，摆着两张狭窄的高低床，五台宽面屏电脑，在烟雾缭绕中，三男两女在网络游戏的世界里玩得正酣”，这是检察机关工作人员推开一间电竞酒店房时见到的一幕。

这正是当前十分流行的电竞酒店。然而，经调查发现，除了环境杂乱之外，更可怕的是，有很多未成年人正偷偷在电竞酒店开房上网打游戏，成为了这里的常客，而且，还由此滋生了大量其他严重的犯罪事件。

而在眼下，电竞酒店的热度还在持续攀升，如何促进其规范发展、趋利避害，更显得刻不容缓。

据《方圆》等报道，2020年6月至2021年6月，江苏省宿迁市发生多起“拉车门”案，几个未成年人总在凌晨时分出没于马路、停车场等地，一辆辆地拉汽车的车门，若遇到未上锁的，他们便将车内东西洗劫一空。

经调查发现，这背后还另有隐情。原来，这些未成年人把偷来的钱，挥霍到了电竞酒店里。

正如本文开头那一幕，当办案人员最终找到这伙人时，却发现三男两女在吞云吐雾的小房子里，全身心地打电竞游戏。

进一步的调查更是发现，2021年3月至6月，宿城区12家电竞酒店住宿登记系统存在接纳未成年人入住记录达800余条。其中，在这800余条记录里，仅仅一家电竞酒店就占据了387条。

2022年3月，宿迁市检察院将案件诉至宿迁市中级法院，请求判令该酒店禁止向未成年人提供互联网上网服务，并在国家级媒体上公开赔礼道歉，最终，其诉讼请求全部获法院支持。

避开监管和父母的视线，躲在电竞酒店里打游戏，未成年人成为了电竞酒店的常客，这暴露出电竞酒店乱象的一角。

“所谓电竞酒店，是指依托电竞游戏、为顾客提供电竞场所设备及相关服务的新型酒店，电竞酒店是电竞游戏的重要场所，”浙江省湖州市吴兴区检察院检察官林洁告诉中国新闻周刊，经调查发现，电竞酒店基本可分为三类：专门电竞酒店、普通电竞酒店和电竞网约房。

专门电竞酒店，是以提供电竞服务为主题的酒店，是电竞酒店的高配版；普通电竞酒店，即含有电竞房的酒店，该类酒店兼具普通客房和电竞房，一般是由传统的酒店客房装修改造而来，数量日趋增多；网约电竞房是互联网渠道发布的房源，与酒店具有类似住宿、电竞等功能，相比电竞酒店，网约房更像是“小作坊”。

林洁表示，经走访摸排发现，多家电竞酒店就是以网约房形式存在，未成年人出入频繁。“结合办案实际和现有资料估计，入住电竞酒店的未成年人占比不低于5%，网约电竞房因管理松散、价格低，占比可能更高。”

林洁告诉中国新闻周刊，电竞酒店以提供上网服务招揽未成年人，致使未成年人规避法律规定，违规上网，由此带来多重危害。

一方面，部分未成年人受电竞酒店各种营销方式吸引，具有成“瘾”倾向，可能引发未成年人沉迷网络、夜不归宿、逃课辍学等风险问题。与此同时，电竞酒店花费较高，而未成年人连续多日包房、轮流包房长住，甚至“住到没有钱了才出来”，这对无收入来源且经常出入的未成年人来说是不小的负担，极易诱发未成年人为了凑足入住款而实施抢劫、盗窃等不法行为。另外，未成年人群体入住电竞酒店尤其是男女混住，容易引发性侵等案件。

事实上，江苏省宿迁市的“拉车门”案就是典型的相关盗抢案件。

近年来，电竞酒店如雨后春笋般在一个个城市中涌现出来，已成为不少人的心头好。

“和男朋友在酒店开黑，双人电竞椅太酷了”，中国新闻周刊在一家旅游网站经过搜索，立刻出现多家电竞酒店，其中一名电竞玩家分享她的游戏经验。

艾瑞咨询发布的《2022中国电竞行业报告》显示，2020—2022年，中国电竞用户规模连续三年增长超过10%，2022年电竞用户已超5亿，预计电竞市场规模达1849亿元，电竞活动呈现出蓬勃的发展势头。年轻化是电竞用户的重要特征，电竞游戏、游戏直播及电竞赛事在电竞用户中均有较高的渗透率，并已产生较强的用户粘性。

报告指出，电竞作为数字体育产业的新兴模式，随着一些体育赛事电竞项目公布以及虚拟体育运动持续开展，为电竞体育化夯实基础；另一方面，元宇宙相关产业快速成长、电竞与娱乐行业加速融合，为电竞行业进一步注入活力。

随着电竞玩家的增加，大量企业资本趁势涌入电竞酒店市场，中国国内电竞酒店规模迅速扩大，并不断升级进化，电竞酒店从1.0走向3.0，在专业设施、空间配置、配套服务等方面都有所优化。

艾媒咨询CEO张毅告诉中国新闻周刊，电竞行业兼具体育运动和游戏娱乐的元素，对年轻人具有很大的吸引力，电竞酒店也应运而生，并快速发展。

不过，与此同时，“电竞酒店乱象较多，尤其是涉及未成年人的风险案件在多地都有发生，十分值得警惕。” 张毅表示。

“电竞酒店管理存在一定的漏洞”，林洁告诉中国新闻周刊，以网约房为例，由于准入门槛低、房源分散，大多无前台，且交易全程网络化，验证身份不严或无须验证身份，缺乏相应许可证件，也未纳入公安机关管理系统，未成年人可以无限制入住。

北京市道可特律师事务所杨华军律师表示，从根源上看，是因为监管出现了“真空地带”。

因电竞酒店兼具上网和住宿两种功能，这两个行业有不同的监管规定，网吧是上网服务场所、禁止未成年人进入，而酒店虽然不禁止未成年人入住、但有相应的登记制度，中国法规尚未明确电竞酒店的营业性质，许多未成年人名为住酒店实际上是开房打电竞游戏，从而规避监管。

张毅表示，从实际情况来看，确实有很多电竞酒店名义为酒店、实际上是变相开网吧，其目的正是绕开对网吧的相关监管制度。

从今后来看，电竞酒店短期内依然将延续火热的发展势头。

根据中国旅游饭店业协会与同程旅行联合发布的《2022电竞酒店市场研究报告》，中国电竞酒店近两年内保持增长势头，全国电竞酒店数量预计到2023年将突破两万家。

这意味着，加强监管，促进其规范发展、趋利避害，显得更为急迫。

艾瑞咨询指出，从全球及中国电竞产业的发展现状看，规范化、多元化和开放化是市场发展的重要关键词。规范化一方面体现在电竞赛事模式、人才培养等，另一方面则是未成年人保护等规范需要持续落实。

张毅表示，目前尚没有出台明确的监管法规。从未来的监管需要及长期投资的安全布局等角度看，尤其是加强对未成年人的保护来看，出台相应法规显得很有必要。

此前，文化和旅游部等部门联合发布了《关于加强电竞酒店未成年人保护工作的通知（征求意见稿）》，其中提出，电竞酒店严禁违规接待未成年人，不得允许未成年人进入专业电竞酒店和非专业电竞酒店的电竞房区域。

其中还提出，专业电竞酒店经营者应当在酒店入口处的显著位置悬挂未成年人禁入标志；非专业电竞酒店经营者应当在相近楼层集中设置电竞房并划定电竞房区域，在电竞房区域入口处的显著位置悬挂未成年人禁入标志。通过电子商务平台等开展客房预定的，应当以显著方式提示消费者电竞房区域不接待未成年人。

杨华军表示，随着相关法规的落地，未成年人入住酒店打电竞的现象将会得到有力遏制，与此同时，还应该在执行层面加大力度，不断推进法规的实施。

据林洁介绍，在浙江湖州当地，文化部门、市场监管、公安、检察等多个部门共同开展电竞酒店新业态安全培训，并开展“拒绝未成年人进入电竞酒店”集中约谈。职能部门联合出台多监管办法和管理指引，合力打击电竞酒店的种种违规乱象。

张毅表示，从执行层面看，可以多措并举、多方发力。一是对于违规的电竞酒店及相关电竞业务，要及时理清；二是要明确电竞酒店的主体功能，对于不同种类电竞酒店的功能明确界定，防止打擦边球的现象；三是要引导电竞活动朝着健康和规范的方向去发展，并且完善相应的机制。

“此外，从行业自身来讲，加强自律，促进行业规范发展，这对行业的长远发展也非常重要”，张毅表示。

对于行业的未来，艾瑞咨询指出，电竞行业也需抓住机遇，不断升级发展。元宇宙概念的火热以及VR、AR等相关技术发展，有望推动电竞产业生态革新，拓展虚拟数字人、数字藏品等商业模式。此外，电竞与线下场景如城市地标、文旅的业态融合，尤其是电竞企业践行社会责任并助推公益传播等，均是电竞产业进一步发展的方向。