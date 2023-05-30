来源：央视网

作者：杨瑞

“我，长沙人，五一期间吃不上饭了。”

每一个网红城市的背后，都有一群心情复杂的本地人。

他们一边乐见家乡被看见，乖乖窝在家，把地方腾给外地游客；一边又不得不“忍受”生活上的各种不便——吃不上饭、买不到菜、走哪都是人……还夹杂着些许凡尔赛：“这地方有啥好去的？”

家门口成了网红打卡地，对你来说，到底意味着什么？

01 游客度假，本地人“渡劫”？

今年“五一”期间，淄博八大局便民市场，力压多个5A级景区，登上中国景区热榜第一名。

假期首日，八大局接待了19万游客。同一天，故宫接待人数是3.5万，颐和园是7.8万，南锣鼓巷是7.5万。这条市场街，同烧烤一起，成了淄博名片。

在流量降临前，这里是一条再普通不过的十字街区，卖蔬果、肉、米面、日杂用品，还能看到“房屋防水堵漏”的广告牌，和其他菜市场一样，主打的是“便民”。

“对我来说，它只是爷爷家附近最平常不过的一条小巷而已”，小红书博主“四宝姑娘”从小在淄博长大，八大局菜市场承载了她的童年回忆。牛奶棒是爸爸哄她的礼物，烤排是奶奶生前宠她的主食，还有油炸翅根、脆皮五花，属于妈妈看见会生气的垃圾食品，但爸爸会专门买来给她吃。

但在八大局走红后，她的爸爸连续两周没能买到菜。每天，街道从早餐时段就开始人满为患，热闹会持续到晚餐之后，根本挤不进去。

摊位租金翻了数倍，蔬果商铺要么外迁，要么开始转行做起了更受游客欢迎的小吃——紫米饼、炒锅饼。长沙臭豆腐、烤肠、奶茶等“全国连锁”的网红食物也陆续入驻。

“现在的八大局已经完全属于游客，本地人只能小心翼翼地避开人流，去更远的菜市场买菜。”

不仅淄博，春节期间，西安有市民想去周至水街烟火巷子玩一会儿，被挤到扯着陕西话大喊：“大家都回家吧，让外地人先来！”

为游客让路，成了很多网红景点居民的共识。

但有时候，即便窝在家，也难免受到困扰。72岁的王大爷自幼居住在大菊胡同，从这里步行至北京的“夜宵圣地”——簋街只要200米。“簋街生意好的时候，跟天桥似的，每天晚上叫卖声、打架声、警笛声夹杂在一起，还经常飘来呛鼻的辣椒味。”

在北京的什刹海、鼓楼、雍和宫等网红景点附近，有大量的胡同四合院，门口通常贴着自制的告示——“私宅勿扰”“非请勿入”“谢绝参观”。但很多游客都对老北京的四合院充满好奇，“有进来的，怎么没有啊？文明的人，挡得住。不文明的人，你挡不住。”

02 “这玩意儿有啥好拍的？”

旅游，会改变目的地居民的生活，本不是一个新鲜事儿。

“一个城市的基建、布局，是基于一定的人口数量。外地游客的大量涌入，超出了承载量，势必会带来空间、资源上的争夺。”复旦大学旅游学系教授、国际旅游学会常务副秘书长沈涵介绍，产业结构改变、物价上涨、环境破坏等都是旅游产业常见的影响。

不过，在最近几年，这些负面影响更集中、更大范围的显现，则与社交媒体脱不了干系。

老派的旅游城市，大家耳熟能详：8D魔幻城市重庆、时尚又安逸的成都、十三朝古都西安、海风椰树的三亚、摩登的上海、大气的北京……它们多是大城市，不少还是省会城市或直辖市，经济实力雄厚，基础设施完善。

社交媒体时代，“每个人都有机会成名15分钟”，城市也一样。今年，各地文旅局长“才艺秀”、博主潮人的打卡、网友们的推波助澜，让以前“听都没听说过”的三四线城市，在短时间内C位出道、风光无两。

借势《狂飙》的广东江门、凭烧烤突出重围的山东淄博、靠泼水节出圈的云南芒市……“一旦社交媒体上的裂变式传播被触发，流量汹涌而至，一朝成名天下知就不是难事。

“和成熟的旅游地相比，突然成为网红的地方，往往还没有做好接待大量游客的准备，旅游规划和基础设施没跟上。本地居民也没有心理准备，难免会觉得不适应。”浙江大学管理学院旅游与酒店管理学系“百人计划”研究员马世罕解释道。

此外，青年群体旅游方式的转变也让网红打卡地的居民们更容易受到打扰。相比于过去直接被大巴车拉到旅游景区的观光式旅游，如今的年轻人更愿意了解并融入一座城市的生活。胡同、弄堂、菜市场、小吃街，这些本属于本地居民的领地，成了游客青睐的打卡地。

而且现在，旅游、吃饭、购物，讲究的都是一个“出片率”，为了能体现个性、获得流量，一些游客专门去犄角旮旯拍照。一丛郁金香、一个蝴蝶结，都有人拍照打卡，本地人一脸问号：“这玩意儿有啥好拍的？”

“在居民门口拍照、偷窥，甚至擅自跑人家里头，这种过度旅游确实容易让人反感。”马世罕说，不只国内，在巴塞罗那、威尼斯等旅游城市，当地不少居民不堪其扰，不得不搬走。

03 本地人舒适了，游客才能舒适

“流量是把双刃剑”，网络注意力来得快、去得也快，流量能让城市快速获得客源，但如果游客体验不好，城市也很难“长红”。

正如复旦大学旅游学系讲师张歆梅所说，“一个本地人觉得方便的城市，才是可以长久接纳游客，让游客舒适的城市。”

这也对网红城市的城市治理提出了更高的要求。首先，在空间规划上需要更加合理。据沈涵教授、马世罕研究员介绍，景区空间规划主要有两种模式：一种是“整体搬迁”，居民迁出，将老城区完全留给游客，如丽江古城、平遥古城、鼓浪屿等。

这样的弊端在于，失去了原住民的景区，容易走向同质化和商业化，“慢慢失去生命力，只剩下一个空壳子。”

因此，“前店后宅”的共存模式更为可行——沿街是店铺、景点，而后方为居民住宅。“就像一个舞台，前面是表演区，观众可以尽情欣赏，但后台是非请勿进的。”这样既能保留当地居民原汁原味的生活气息，又能让游客和居民有一定的空间隔离。

限流和错峰措施也能缓解居民的不便。现在越来越多的景区采取线上预约制，游客数量控制住了，负担自然也减轻了。在一些生活场所，比如菜市场，还采取错峰措施，把早上的时间留给本地居民买菜，中午再对游客开放。

此外，对于旅游发展带来的经济利益，需要合理分配。“有些居民从事相关产业，能直接从旅游中受益；但有些居民受到的困扰更多，这需要政府通过税收等方式建立一个合理的分配机制，让更多的本地人受益。”

没有人不热爱自己的家乡。即便有种种不便，本地人还是一边抱怨，一边自豪，一边慢慢学着在假期把家乡让出去。毕竟文旅的热度，能换来实实在在的收入与发展——基础设施改善、就业机会增多、固定资产增值、城市形象提升、人才流入……

打卡而不打扰。无论是城市的管理者，还是外来的游客，在热情揽客、吃喝玩乐的同时，都别忘了把本地人的感受放在心上，别辜负了他们真心待客的情意。