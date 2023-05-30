“双减”后小学生书包为何依然超重？

来源：澎湃新闻

作者：土土绒

小学生的书包重量又引发了关注。近日，有媒体采访多地小学生、家长以及相关人士了解到，随着中国“双减”政策落地，学生课业负担整体有所减轻，但小学生书包超重问题仍然存在。在受访学生中，书包“六七斤重的很正常，十几斤重的也不少”。

在网络上，人们习惯性地吐槽小学生的书包太重，又理所当然地要求减负以减轻书包重量。但作为一名长期观察教育的媒体人，以及一名小学生的妈妈，笔者的感受却完全不同。六七斤也就是3至4千克，确实可能超过了小学生体重的10%。但是，翻看媒体前两年的报道就知道，这个重量已经有所下降。在过去的媒体调查中，小学生中年级的书包重量大多在5千克左右，明显高于如今的调查数据。

我们固然要善于发现问题，但也不能被人云亦云的情绪所左右，以成见取代事实。应该承认，这两年教育界致力于减轻小学生书包重量的努力是卓有成效的。但是，承认进步不代表就此满足，更不代表问题消失。根据国家卫健委发布的《中小学生书包卫生要求》，学生背负的书包重量不应超过学生体重的10%。按照这个标准，小学生的书包超重问题仍然普遍存在。如何为书包“减肥”，仍然是一个真问题。

舆论场上常见的思路是，深化教育改革，通过学业减负来达到书包减重的目的。这个逻辑听上去很对，但可行性却不高。一方面，减负是一项长期而复杂的工程，牵一发而动全身，每一个小小的改变，都需要严密的论证，也可能遇到极大的阻力。

另一方面，减负不代表减少学习科目，上几门课就得背几门课的教材、学习资料，很难说能通过减负减轻多少书包重量；另外，减负也不代表教育“减质”，学校为了提升学生素质而开设的课程，仍然需要占用书包空间。比如，学习绘画需要带画具，练习书法需要带笔墨纸砚等。这样看来，书包的重量不但无法减少，反而可能上升。

那么，书包过重问题是不是就无解了？也不至于。在许多方面，我们仍然有改进的空间。比如，有些学校出于安全考虑，有些学校出于整洁的考虑，要求学生每天放学必须清空桌肚，不得留任何物品在学校。如果学校允许学生把不用的学习资料、文具等留在教室，书包就能轻松很多。假如教室增加一定的储物空间，让学生把字典等不常用的重物留在学校，就更方便了。

此外，对于中低年级的小学生来说，整理物品的意识和能力都还不太强。家长和学校应有意识地引导孩子整理书包，教会他们必要的物品随身携带，不必要的完全可以存放在家或学校，养成整洁有序的好习惯。老师如果调课的话至少提前一天通知，以免学生没带相关科目的教材。

第三，在后勤保障上，学校如果能提供洁净且温度适宜的饮用水，就能减少学生水杯的重量；午餐如果提供餐具，就能减少携带餐具的负担；运动时提供球类、跳绳等工具，学生就不用再携带运动器材……当然，这些都需要一定的物质投入。每所学校情况不同，可能存在一些实际困难，无法强求，但也不失为一条值得考虑的思路。

当然，严格控制小学生的作业量，减轻过重课业负担，这是大家一直在讨论的话题，也仍然值得关注。这不仅关系到书包重量，更关系到孩子的充足睡眠时间、身心全面发展等问题。

总而言之，为小学生书包减重，看起来简单，实际上错综复杂。仅靠呼吁和提倡，恐怕还很难解决问题。仍然要下更大的决心，以更实际的举措为孩子提供方便，才能让书包重量轻下来，让孩子脊背直起来。