桂海潮事迹激励家乡学子：只要努力学习，是可以遨游太空的

来源：澎湃新闻

作者：钟煜豪

北京航空航天大学教授、博导桂海潮出征太空，在家乡云南施甸引起广泛关注。施甸县融媒体中心形容道，施甸沸腾了！施甸人的朋友圈都是惊喜、赞叹和骄傲。

5月30日上午，在施甸一中礼堂里，施甸党政机关干部、桂海潮的老师同学以及施甸一中高三学生代表收看了神舟十六号载人飞船发射的直播。

施甸县委书记周耀泉说：“此时此刻施甸人民心潮澎湃，我们将以桂海潮为榜样，传承弘扬载人航天精神以及‘不忘初心 奉献一生’的杨善洲精神，大抓教育，狠抓教育，长抓教育，加大人才培养，强化智力支撑，为施甸产业发展、乡村振兴等领域注入源头活水，以教育之变推动发展之变、施甸之变。衷心祝愿神舟十六号载人飞行任务圆满成功，热切期盼家乡英才凯旋。”

1986年，桂海潮出生于云南保山市施甸县姚关镇，这里距离县城约18公里，桂海潮先后就读于姚关中心小学、姚关中学（施甸三中）、施甸一中，2005年，桂海潮以第一志愿考入北航宇航学院飞行器设计与工程专业，他也是当年北航在云南省录取的理科最高分。

澎湃新闻注意到，5月29日，施甸县委宣传部微信公众号还公布了桂海潮从小学到高中的毕业照，其中在拍摄初中毕业照时，桂海潮似乎在一旁同学的下巴处比了一个“V”字。

积极、勇敢、坚持、刻苦是高中班主任杨兆东给桂海潮的评价。“老师提出一个问题，他会是第一个首先大声回答的同学，即使他回答的这个问题可能要答错，但是他也会勇敢地说出来。”

桂海潮的弟弟桂海益说，桂海潮读书时成绩一直名列前茅，他不仅对自己要求严格，也会以身作则给弟弟妹妹作出示范，耐心地辅导功课。“我们的父母都是农民，在学习上没有办法给予我们太多的帮助，但却非常支持我们，希望我们成为对社会有用的人，这一点哥哥不仅做到了，而且成为我们的骄傲。”

桂海潮此番叩问苍穹，带给这座小城的不仅仅是荣光。

在施甸县融媒体中心报道中，施甸一中教师丁志美说：“桂海潮同学是我们小县城的英雄，也是我们施甸一中的骄傲。在今后的教学中我将引导学生以桂海潮为榜样，朝着既定的目标理想，奋勇向前，不懈努力。”

“我感到非常振奋，桂海潮学长让我们明白了，只要努力学习，是可以遨游太空的，我也要用我的汗水和付出，成就自己的梦想，决胜高考，拥有属于自己的星辰大海。”施甸一中学生李孟杰说。

5月30日，桂海潮曾经就读的施甸三中、姚关镇中心小学也组织学生收看直播实况。

其中，施甸三中学生杨海斌说：“桂海潮学长勤奋刻苦的精神激励了我，在即将到来的中考中，我一定会以桂海潮学长为榜样，勤奋刻苦，信心满满，奔赴考场。”

施甸县姚关镇中心小学学生龙波说：“我相信只有努力，才会取得成功，我立志在以后的学习生活当中，要顽强进取，努力拼搏，力争成为像桂海潮叔叔一样的国之栋梁。”