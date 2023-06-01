别把儿童节过成“任务交付日”

来源：新京报

作者：徐秋颖

六一儿童节马上就要到了，一些孩子却有些烦恼。

据央视网报道，在这属于孩子们的节日，一些为了仪式感而举办的“联欢会”，被当成礼物送给他们的“课程礼包”，还有以“完成一篇日记”为代价的出游......把好端端的节日变成了“任务交付日”。

这样的节日配方，多少有些熟悉的味道。话说，从一个月前上幼儿园的儿子回家开始跳“闪闪的少年”开始，我就意识到，他们已经开始在“庆祝六一”了。

为了这一天，排练一个月到底值不值？这也是我从小就有的疑问，毕竟老母亲也是从一年级跳到了五年级，不厌其烦地课后加练，动作不标准还被批评。然而，20多年过去了，“成人当导演，孩子做演员”的文艺汇演仍在上演。只不过，换了一批演员。

儿童节过得其实就是一种仪式感，在这种仪式感中，孩子们感受快乐，家长们看到儿童的成长。可如果这样的仪式感充斥着压力与任务，这是孩子们真正需要的吗？

在学校眼中，这一天得体现“教育成果”，文艺汇演就是给他们展示的舞台；在培训机构眼里，这是极好的促销噱头，正是拼业绩的时候；家长们也连带被感染，趁着打折再给孩子报个班，额外吃个大餐送个礼物，硬生生地把“买买买”当成了儿童节。

热热闹闹的儿童节，看似用心用情，都在“为了孩子好”，却可能和孩子的期待有出入。如此“安排”，更多展现的是学校、家长的意志，功夫也用错了地方。若儿童节成了儿童最不愿意过的节日，那需要反思的可能是成人。

中国著名教育家、思想家陶行知曾提到，“儿童的生活，是一面社会的镜子”。这面“镜子”照出了什么，值得对儿童有监护教育职责的我们反观自照。

在儿童温饱不成问题的当下，在“双减”落地之后的儿童节，大人能否在这一天退居“幕后”，让孩子们过一个自主的儿童节？老师们，或许无需费心排练节目，即使排练节目也要注意方式方法；仍在上班的家长们，这天不妨给孩子自由支配；有时间陪伴的父母，就陪孩子痛痛快快玩一天。

也许有人会说，那怎么体现节日的仪式感？当然，儿童节仪式感很重要，它能提醒我们平淡的日子也会有滋有味，那些与众不同的过节方式，也会成为孩子记忆中爱的标记。但体现仪式感，绝不是追求空洞的形式，而忽略背后爱的表达和对生活的体验。

而且，也不必担心孩子太小，就无法做决定。就像报道中的孩子们，悠悠并不想要母亲花了9000块（1713新元）的“50多节美术课”，乐乐也不想要“三套卷子”陪他过节。事实上，家长们也并非不知道孩子想要什么，只是各种权衡之下，把孩子快乐与否放到了最后。

一封充满爱意的信件、一顿幼儿园的集体“吃席”、一次没有游记负担的愉快旅行……看似简单，却体现了父母、老师的体谅和心思，更重要的是让孩子真正感受到过节的轻松快乐。

儿童节，本就是为儿童争取权利的节日。具体到儿童节怎么过，大人也要自觉听听孩子的想法，适可而止地提出建议，总之“一切为了孩子”才是最终目的。如果儿童不能成为儿童节的主人，那何谈儿童节快乐呢？