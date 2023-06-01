最小合法购烟年龄，能提高到18岁以上吗？

来源：澎湃新闻

作者：李国炜

5月31日是第36个世界无烟日。今年世界无烟日活动主题为“无烟为成长护航”，强调要动员全社会积极参与，为广大青少年营造一个无烟、清洁、健康的成长环境，多措并举构筑青少年控烟防护网。无疑，今年的无烟日主题聚焦于青年人的禁烟。

中国是世界上最大的烟草消费国，烟草流行是中国面临的最大公共威胁之一。《中国吸烟危害健康报告2020》指出，“中国每年100余万人因烟草失去生命，超过因艾滋病、结核、交通事故以及自杀死亡人数的总和”，“如不采取有效行动大幅降低吸烟率，这一数据到2030年将增至每年200万人，到2050年将增至每年300万人”。

那么，如何降低中国人的吸烟率呢？无非两条，一是鼓励吸烟者戒烟，减少存量；二是预防初吸，遏制增量。根据《2018中国成人烟草调查报告》，仅5.6%的吸烟者计划在1个月内戒烟，直白地说，既有烟民的戒烟意愿不强，通过强化戒烟的手段来减少存量颇为困难。所以，预防初始吸烟更为关键。

越来越多的调查研究表明：“15－24岁是改变烟草流行趋势的关键窗口。”如《柳叶刀－公共卫生》2019年发表的研究成果称全球65.5%的当前吸烟者在20岁之前吸烟，89%吸烟者在25岁之前吸烟，中国男性平均开始吸烟年龄为20.5岁，女性为24.5岁。但令人忧心的是，中国是15-24岁吸烟人数最多的国家，15-24岁吸烟率（18.6%）远高于世界平均水平（14.2%）。看来，预防青少年初始吸烟行为还需再添新思路。

防止青少年接触、获取烟草是最为直接、最为有效的措施。中国《未成年人保护法》规定“禁止向未成年人销售烟”，这是必需的。但正如前文所示，由于“中国男性平均开始吸烟年龄为20.5岁，女性为24.5岁”，所以仅仅以18岁为红线禁售香烟还是不够的。同时还要看到，由于大脑发育一直持续到25岁，大于18岁的青年也有必要得到禁烟措施的保护。

科学研究已经证实，提高最小合法购烟年龄（the minimum legal age，MLA)是降低吸烟率的有效手段。2013年的一项建模研究评估了最小购烟年龄提高到25岁对美国总体吸烟率的影响，该研究预测，到2100年，实施MLA19（最小合法购烟年龄提高到19岁）政策可使吸烟率下降3%，MLA21（最小合法购烟年龄提高到21岁）可使吸烟率下降12%，MLA25（最小合法购烟年龄提高到25岁）可使吸烟率下降16%。2022年的一项回顾性研究发现在美国实施MLA21的州，白人高中学生中吸每天11支或更多支烟可能性降低了87%，过去30天中吸一支或更多支烟的可能性降低了33%。

在实践层面上，立法提高最小合法购烟年龄的运动蓬勃兴起，如美国国会在2019年12月通过《21世纪烟草法》时,将所有烟草产品的最低法定销售年龄从19岁提高到21岁，之后州层面的立法予以跟进。新加坡也将最小购烟年龄提高至21岁。

《健康中国行动（2019－2030年）》提出明确的要求，“到2022年和2030年，15岁以上人群吸烟率分别低于24.5%和20%。”但调查显示，2020年中国15岁以上人群吸烟率为25.8%，要实现至2030年15岁以上人群吸烟率降至20%以下的目标，时间紧，任务重。

这就要求我们采取更大胆的改革和断然措施，提高最小合法购烟年龄，不再满足于既有的18周岁的规定，可以探索性提高到20周岁乃至更高。管住青少年的“第一口烟”关系到人民生命健康、国家未来。