高考来了！哪些专业最热门，最赚钱？

来源：界面新闻

作者：李童、孟令稀

2023年中国高考6月7日开考。走出考场，考生们即将面临选报专业的难题。今年高考报名人数创历史新高，此前，录取率已出现下降。过去九年，艺术专业人气越来越高，工科招生人数稳坐第一。今年高考季，临床医学成为热度最高的专业。

高考报名人数创新高，2022年录取率下降7.8个百分点

2023年全国高考报名人数1291万人，比去年增加98万人，再创历史新高。至此，全国高考人数已连续五年突破千万。

根据国家统计局公布的历年普通本专科招生数估算，2022年普通本专科录取率约为85%，比上年降低7.8个百分点，降至90%以下。

学艺术的越来越多，今年临床医学专业热度第一

过去9年，工学、管理学、艺术学是本科招生最多的三个学科。工学、艺术学越来越火，管理学人气正在下滑。2013-2021年，工学招生人数占比9年间提高1.7个百分点。同期，艺术学招生占比增加0.5个百分点，管理学招生占比则下降3.9个百分点。

从具体专业来看，据百度热搜数据，工学类专业逐渐在高考热门专业排行榜上占据主导地位，管理学专业正慢慢从榜单上消失。近年来，医学专业人气持续增加，2023年最新数据显示，今年临床医学专业热度第一。从上述学科招生占比数据也能看出，2019-2021年，医学招生占比突破7%，两年提高0.45个百分点。

工学已霸榜最赚钱专业。据《2023年中国本科生就业报告》，2022届本科毕业生月收入最高的10个本科专业均属于工学类。最高的是信息安全，月收入7579元（人民币，下同，1435新元），信息工程、数据科学与大数据技术、软件工程三个专业月收入也都超7000元。

不同类型高校热度也呈相同变化趋势。过去10年，理工类大学搜索热度提高四个百分点，医科类大学热度提高一个百分点，财经类大学热度则下降两个百分点。