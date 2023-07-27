中国女足1999年憾失世界杯冠军 现在她们希望重返巅峰

来源：华尔街日报

作者：Chun Han Wong

1999年，中国女足打进了女足世界杯决赛，但在点球大战中输给了美国队。美国女足队员Brandi Chastain当时脱掉球衣，只着运动文胸滑过草坪庆祝胜利，成为女足界最具标志性的时刻之一。而后，中国女足陷入了长达20年的失意。

现在，中国女足正在鏖战今年的世界杯，希望能迈出重回一流强队的一步。去年，“铿锵玫瑰”在女足亚洲杯上出人意料地夺冠，这是她们16年来首次获得地区冠军。目前，中国队的全球排名为第14，接近七年来的最佳排名。中国官员将本届世界杯视为到21世纪30年代取得更大成功的一块跳板。

在中国队内部，期望值则没这么高。主教练水庆霞对中国队在世界杯小组赛中的出线机会持有比较矜持的态度，小组赛的对手包括欧洲冠军英格兰队、丹麦队和海地队。

水庆霞表示，对中国队来说都是挑战，难度肯定有，因为与欧洲球队相比，中国队在训练和能力上有很大差距。她说，知难而不怨，敢于把自己的水平发挥出来，才是最重要的。1996年亚特兰大奥运会水庆霞所在的中国女足队曾摘得银牌。

中国队首场比赛在最后几分钟丢球，0-1不敌丹麦队。在下周二对阵赛前热门之一的英格兰队之前，“铿锵玫瑰”将在周五对阵海地队，这是一场必须赢下的比赛。

理论上，中国队实力又向前迈进了一步。中国女足此次世界杯阵容创纪录地包括了六名海外球员，她们在美国国家女子足球联赛等赛场面临更激烈的竞争。

这些海外球员中包括前锋王霜，她在2022年亚洲杯上踢入五球，帮助中国队夺得了冠军。现年28岁的王霜曾被评为亚洲年度最佳女足球员，被中国球迷誉为“女梅西”，现效力于美国国家女子足球联赛路易斯维尔竞技俱乐部。

效力于苏黎世草蜢俱乐部的22岁中场球员张琳艳上赛季获得了瑞士女子联赛年度最佳球员奖，中国队也期待着她的出色表现。

许多中国球迷将“铿锵玫瑰”视为骄傲，而相比之下，中国男足一直成绩不佳。中国女足曾获得九次亚洲杯冠军和一次世界杯亚军，而男足却从未获得过亚洲杯冠军，只在2002年获得过一次世界杯参赛资格，目前在全球排名第79位。

尽管自称为足球迷的中国领导人于2015年启动了雄心勃勃的改革，旨在将中国打造成足球强国，但男足依然表现平庸。近年来，大量资金涌入男子足球运动，推动了球员工资和转会费的上涨。但泡沫已经破灭，一些球队破产，而一些知名足坛人士被反腐机构拘留。

去年10月，中国政府宣布对女子足球进行全面改革，旨在恢复中国在这一国际赛事上的实力。其中包括承诺在国内外建立更多的青少年发展中心，以及每年派遣100名有前途的女足球员到海外接受培训。

曾帮助中国政府制定基层培训计划的青少年足球发展顾问Tom Byer说：”女足是他们的希望和梦想所在。“他说，这是一种减轻压力的方式，可以让人们不再关注过去几年的失败，尤其是在男足没有达到人们期望的情况下。

根据计划，中国力争到21世纪30年代初在女足世界杯和奥运会上取得前三甲的成绩。对于今年的女足世界杯，官员们设定了一个较为低调但仍具有挑战性的目标：进入四分之一决赛。

历史学家认为，中国女足的历史可追溯到20世纪20年代，当时有一些学校组建了女子足球队并安排了比赛。但在之后的几十年里，冲突和政治动荡阻碍了中国女足的发展，直到20世纪70年代末，随着中国开始从毛泽东反复无常的统治造成的破坏中恢复过来，女子足球运动才重新兴起。

学校层面的复兴很快促成了1983年12月国家女子足球队的成立。不久之后，这支球队在1986年赢得了其第一个奖杯——亚洲女子足球锦标赛冠军。

中国的女足运动起步后不久，很快就成为一支先锋力量。1988年，中国组织了一项女足国际锦标赛，有12只队伍参加，就女足世界杯的想法进行了试水，后来国际足联将首届女足世界杯赛事的主办权授予了中国。

当时，为首届女足世界杯筹措资金是一项挑战。中国政府指示组织者向公众筹集资金。资金来自体育彩票和纪念品销售、艺术表演、拍卖、捐赠和赞助。据中国媒体报道，香港大亨霍英东发挥了关键作用，他出资建造和翻新了体育场馆。

时任国际足联主席阿维兰热（Joao Havelange）和巴西球星贝利（Pele）出席了首届女足世界杯比赛的开幕式。这届世界杯比赛是在华南地区的广东省举办的，主场作战的中国队杀进了四分之一决赛，但输给了瑞典队。

中国女足曾一度称霸亚洲赛场，从1986年到1999年连续七次夺得亚洲杯冠军。不过到本世纪前十年，中国队遇到了更加激烈的竞争。2011年，日本队成为第一支赢得女足世界杯冠军的亚洲球队，创造了历史，而中国队未能获得参赛资格。华东师范大学的研究人员在2013年的一篇论文中指出，在通过建立健全的女子足球训练和发展体系来长期培养人才方面，日本已超过中国。

今天的中国女足国家队仍然依靠国家主导的程序来发现和培养人才。年轻球员通过竞技比赛、大规模选拔赛和训练营选拔出来，组成不同年龄段的地区和国家青年队。

中国女足的实力已有所提高，但有迹象表明，中国女足还没能跻身一流强队。在今年早些时候与欧洲球队的四场国际友谊赛中，中国队两负两平，总共只踢进一球。在本月与俄罗斯队的两场热身赛中，中国队的表现要稍好一些，分别以1-0和2-1的比分战胜了俄罗斯队；为了不泄漏战术，这两场比赛没有公开；俄罗斯队的国际排名比中国队低10位。

张琳艳在今年2月份参加了中国队与瑞典队的一场比赛，中国队以1-4告负，她在赛后对中国官媒说：“以前会觉得女足强队一直是那几支，但现在完全不一样。”张琳艳表示：“甚至美国女足都不再有以前那种绝对优势。”

在中国球迷为“铿锵玫瑰”战队雀跃欢呼之际，许多中国女足的队员还缺乏个人知名度。中国乳业巨头伊利集团最近发起了一项呼吁球迷记住女足球员名字的广告活动。该公司已聘请一些中国优秀女足球员担任品牌代言人。

“一提女足都来劲儿，一提名字就……就那个谁，”伊利在社交媒体上发文说。“女足的名字值得被记住。”