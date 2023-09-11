道别是现代人彼此的体温渐远而手机的屏幕烧得灼灼的戏码。

有一次与余光中、郑愁予闲聊至深夜，从文学谈到人生的无常聚散，余光中感慨地说 : 最近在电话簿上的姓名又划去几位逝去的朋友。余老此话不到两年，他的名字与电话也自我的记事册子删去。2021年春拜时，诗人管管声音宏亮嚷嚷 : 我活到100岁没有问题，你就祝我活到一百二吧（的确，管管身况健朗，有一次与我自101大楼绕道踱步到台大公馆，超过一小时，仍旧气稳色怡）。管管此话只隔三个月也成永诀，时年九十三。

有的因年趋老迈，体力疏勤，性趋孤僻，渐渐不与老朋友或外界联系，最后一次晤面的道别，竟成活着的“诀别”。

有的因子女不成材或是消极的啃老族，深怕聚聊时被提起而颜面无光，因而拒绝参加尤其是老朋友或同学的聚会，也成了活着的“诀别”。

有的因事业或舞台鸿猷风光后的失意卸角，无法以黯淡清寒的衣袂面众，亦是一种隐遁之活着“诀别”。

有的因流言蜚语、中伤、黑函或假讯息造成误解，自筑心结，疏离的情谊渐淡，莫名无因而成老死不相往来之活着“诀别”。

有的因党派社团扶植的利益，而遵循封杀的目标，也许是挚友知已，唯使一颗头壳只能背义随波逐流，依附在权势巨掌之下匙分生存利纳，曩昔拳拳情缘也成两双足迹平行的活“诀别”。

当然亦有不少以为是短暂的道别，被远行或环境时空的阻隔而成永不再晤聚的活“诀别”，总会在静谧或微光映牖的孤夜中，让遗恨的长叹回荡在疏桐摇曳的墙影里。

飞机轮船火车月台上攒簇形形色色的道别，旅人被生命的轨道一节又一节的远行唤去，挥手或拥抱时亦无法说清楚窝藏的心事，此刻是血脉贲张或满身疲惫的相凝……明朝便在幕幕不熟稔的场景里恣意笑哭……道别是现代人彼此的体温渐远而手机的屏幕烧得灼灼的戏码。

最期盼是情人在泛滥之春色惹出乱舞的蜂蝶，依依不舍的道别是等待下一次忐忑的衣襟绽出娇藏的玫瑰，让滚滚而来的思念瞬化成生死相许的缱绻。

至于亲情父母夫妻子女的诀别，可谓世间几逢伤心事，凄厉悲凉的彻骨楚腑之痛，无法将思肠之情溢盈于文字而抚苦。

战争的道别与诀别是在同一时空座标里幽咽，未竟的愿景在烧焦的沙场里明灭，床与窀穸（zhūn xì）的石碑躺下时是同样的姿势，只是母亲无法唤醒你与世间解约剎那的悚慄。

日月星辰莽莽无声升坠，所有葱葱苍苍生息的万物缓缓步向诀别，不管是乡愁情或万般不舍的血脉亲愁，终亦在眷恋牵挂世间爱恨贪嗔痴的苦海里……诀别。

（作者为台湾旅法诗人）