早报俱乐部会员爱在新春手工乐

想做义工却不知从何着手？早报俱乐部特别为会员们主办了一场名为“爱在新春手工乐”的新年装饰制作活动，能让会员与特需人士有进一步互动，一起动手做简单的新年装饰，并走入他们的世界。

除了有机会与特需人士们互动，早报俱乐部也将带着会员参观特别需求者协会的成人中心（APSN Centre for Adults）。2016年开幕的特别需求者协会成人中心是一个专门为轻微智障的特需成年提供企业培训和就业安排的庇护工场。申请者的智商水平为50-70。他们都具备基本自理能力，但在适应能力方面较为局限，例如社交和实践适应技能的表述。

为了帮助他们更好地融入职场，特别需求者协会开创了成人中心，专门协助18岁以上的特需求人士学习求职技能。课程着重全职职业计划，包含四大部分：职业培训，庇护工场工作计划，支持性就业体验以及最终到职场上工作。协会都以全面性发展的方式进行教学，从中培养学员们的学术，职业和社交能力。

为全力支持特别需求者，APSN的自家咖啡馆——APSN Café for All，也与本地知名西餐厅 ANDES by ASTONS合作，为学员提供在餐厅服务的实际工作经验。

想多了解特需学员在完成基本教育后如何融入社会并进行职业规划？除了能和学员互动以外，会员们也能趁机了解中心的运作，并参观培训设施。

有兴趣支持特别需求者协会的成人中心的会员，也可在参观后以捐款的形式补助学员们的学习经费。

早报俱乐部为了增加会员们对本地慈善机构的认识，将不定期的主办一些参访活动，让有意当义工的会员通过这些活动对不同的机构有深一层的了解，协助会员们与不同的慈善组织联系起来。



爱在新春手工乐

日期：1月6日（星期五）

时间：下午1时30分至4时

集合地点：报业中心停车场

(1000 Toa Payoh North, Singapore 318994)

收费：每人5元

报名详情将下周二公布。