国家美术馆新展 聚焦万隆现代艺术

新加坡国家美术馆“深入东南亚”第三个群展“被忽略的维度”聚焦于20世纪60年代，成为现代派艺术实验重镇的印度尼西亚万隆，展出四位出身万隆理工学院艺术与设计学院的代表性艺术家的作品。他们接受荷兰美术训练，游学欧美后接触到现代派艺术，重新想象与塑造阿拉伯书法和各种抽象主义形式。

印度尼西亚现代派抽象与伊斯兰艺术先驱阿曼德·萨达利（Ahmad Sadali，1924-1987）作于1966年油画《绘画》是最早将阿拉伯书法融入现代派抽象主义的实验性作品之一。画面以黄色为主调的多个抽象色块铺成，左上角的阿拉伯文字几乎被表现性强的绘画笔触和厚重油彩掩盖。

想象与塑造阿拉伯书法新加坡国家美术馆的新展“被忽略的维度”（The Neglected Dimension）聚焦于20世纪60年代成为现代派艺术实验重镇的印尼万隆。展览着眼于四位出身万隆理工学院艺术与设计学院（简称FSRD-ITB，前身为创办于1947年的大学水平艺术教师教育学院）的代表性艺术家，他们接受荷兰美术训练，游学欧美，接触到现代派艺术，重新想象与塑造阿拉伯书法和各种抽象主义形式。

展览以印尼艺评家萨南托·尤里曼（Sanento Yuliman）1987年的论文“被忽略的维度”命名。该文向本次展览的萨达利的一生与艺术致敬。尤里曼在文章中重新阐述了萨达利的观点，重审印尼现代绘画实践与发展中关于灵性的地位。书法与抽象形式是艺术家以此重新诠释伊斯兰的物质传统与灵性表达，这领域之前在东南亚现代艺术史中被边缘化了。