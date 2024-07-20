《联合早报》“潮汕文史美食之旅”，带位读者体验不一样的潮汕精粹

《联合早报》与天猛宫艺术基金会（Temenggong Artists-in-Residence）精心策划——6天5夜的“潮汕文史美食之旅”，带读者追溯潮汕人飘洋过海下南洋的历史足迹，并体验不一样潮汕精粹，品尝精挑细选的潮汕美食及领会潮汕文化。此旅程由中欧航旅（ASA）呈献并承办。

此次行程将分两团——标准行程（11月1日至6日）及升级行程（10月30日至11月4日）。

参加此次行程游潮汕的读者，能在这6天的行程中参观侨批馆、华侨历史博览中心、猪仔码头和陈慈簧故居，了解先辈早年为了养家离乡背井的辛酸史。

旅游将会带读者参观侨批文物馆。侨批是专指海外华侨通过民间渠道及金融、邮政机构寄回故乡的汇款及家书。信件中往往记载着到南洋打拼的先辈的辛勤奋斗，也承载了他们的思乡之情，是重要的历史存证。除了保存信件以外，侨批文物馆也收藏了送批用的市篮、批袋、水布等。

寻访朝汕人飘洋过海下南洋的历史踪迹少不了樟林古港。樟林古港传承了丰富的物质文化遗产，登记不可移动文物及较有价值的历史建筑就已经有18处。其中，许多潮汕先辈为了到南洋谋生养家而被卖猪仔，猪仔们登船出海的猪仔码头就在此处。此港建立于1556年，自宋元以来便是中国同午安世界各地经济和文化交流的桥梁，成了丝绸之路的起源地之一。潮汕人也从这里出发，乘着“红头船”，漂洋过海下南洋。“红头船”之所以得此名称是因广东在南，南方属火，用色为红，并以青色钩字。红头船也刻意在船上画上像鸡的眼睛，认为船头画上眼睛才不会迷失航道。如今，停留在古港河口的仿真红头船就是按照料记载的比例设计建造，成了古港其中一个象征性景观。

行程的亮点之一为陈慈簧故居晚宴。天猛宫艺术基金会将特别安排读者在大宅庭院内享用晚餐，同时观赏精心安排的精彩潮汕文化演出。陈慈黉故居是所有的宅地当中规模最大的。它融合和中西文化的建筑特色，也是中国罕有的侨居建筑。故居内的基本结构和木雕等都是采用传统风格为主。故居建立于清朝时期，是陈慈簧因为秉承了中国人的传统，大富大贵后为了落叶归根而在家乡建一座可以传世的豪宅，历经三代人，跨越两个世纪。陈慈簧故居也可说是代表潮汕居民的建筑。它保留了潮汕民居三面房屋一面墙壁组成的“下山虎”、和四合院相似的“四点金”、及中座与后座均为三开间，但均没有内墙分隔的“驷马拖车”等建筑风貌。

此外，读者也能游览拥有1600年的悠久历史的潮州古城。那里集中了不同历史故事的牌坊街。街道两旁也由木质结构组成的建筑并列着，到访的公众可见识潮州人民的智慧和匠心。喜欢文学的读者也有机会走访为了纪念古文运动的倡导者韩愈诗人而建立的韩文公祠，同时也能到白花尖大庙参观。

潮汕以美食著称。游潮汕的另一重点当然是享用美食。读者有机会自费享用桂圆潮州粥、也能到镇邦美食街自由品尝小吃。那里有多达26家地道潮菜美食名店，其中包括了祥麒大鼎猪血、、售卖蚝烙的百年银屏、曾获汕头政府颁发的“最受欢迎知名特色小吃店五十佳”，拥有50年历史的广场豆花和潮汕粿品。

谈到美食，潮州有一句方言俗语“无鹅肉勿滂沛”，意思就是没有鹅肉，宴席就不能算得上丰盛，从中可见鹅在传统的潮州菜肴中所占的地位。这也是读者能在旅游中品尝的美食之一对于鹅的处理方式，潮州人保留了卤制的特色。此外，把鹅斩件装盘，搭配香菜和特制的蒜泥醋是最地道的吃法。淋上香料众多的卤水，鹅的腥味不仅能被去除，肉质也香软潮。汕卤鹅选用的鹅肉潮汕地区原产的鹅中巨人——狮头鹅，因此使潮汕在卤鹅这方面占有优势。当然，到潮州一定要品尝当地的潮州粥。潮州的白粥是一种介乎于粥和饭之间的存在，并熬到米粒刚爆开而散发香气的程度。粥搭配上生腌、鱼肉等其他配菜便可成为一餐。

想要到厦门游玩的读者能选择购买升级配套。旅游团会带读者到厦门走访闽南最美渔村– 曾厝桉、離海平面比較近的演武大桥海上观景平台，并打卡网红景点沙坡尾。这是厦门最古老的港口，也是早期先辈下南洋的出发点。如今，沙坡尾已打造成濒水休闲区。购买升级配套的读者也能享受龙虾鲍鱼海鲜宴，同时也会赠送进口红酒。

即日起,有兴趣参与《联合早报》“潮汕文史美食之旅”的读者可拨电63035303向中欧航旅（ASA)询问详情，亲临旅行社报名。

即日起，有意报名参加“潮汕文史美食之旅”的早报订户可点击链接，填写相关资料，填写完毕后在报名时出示确认电邮就可获得换取背包电邮，送完为止。每一个订户账号只限一个背包。

《联合早报》“潮汕文史美食之旅”（标准行程）

日期：2024年11月1日 （星期五）至2024年11月6日（星期三）

费用：成人：$2088/位（双人房或三人房）

单人间：S$2338/位

儿童占床：$2088/位（双人房或三人房）

儿童不占床：$1788/位（双人房或三人房）

住宿为当地五星酒店*

《联合早报》“潮汕文史美食之旅”（升级行程）

日期：2024年10月30日 （星期三）至2024年11月4日（星期一）

费用：成人：$2488/位（双人房或三人房）

单人间：$2888/位

儿童占床：$2488/位（双人房或三人房）

儿童不占床：$2088/位（双人或三人房）

住宿为当地五星酒店及国际五星级酒店*

