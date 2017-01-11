新疆反恐出强令：刀具一律刻上持有人身分证号码

（联合早报网讯）新疆针对近来发生的恐怖袭击事件，强化了维稳措施。除严格安检外，当局又出台新招：据网上传出新疆阿克苏市温宿县温宿镇当局发出的一份通告，当局要求辖区内所有刀具必须刻铸持有人的身份证号码以备检查。

据网媒“香港01”今天报道，通告要求居民可在1月8日至10日，将所有刀具送到指定地点铸刻，并付3元（人民币，下同，0.62新元）工费。刀具的种类则包括菜刀、水果刀、屠宰用刀、剪裁用刀、武术刀剑、斧头、镰刀、砍刀以及所有带刀刃的器具。

当局称要做到“一家不漏，一把不漏”。

通告也指出，派出所等相关单位会在铸刻限期后作检查，未能在规定时间完成铸刻的刀具，到时会被没收并问责追查。

阿克苏市位于新疆西部，全地区约200万人，以维吾尔族为主。阿克苏及南疆的和田、伊犂等被当局列为敏感地区。2009年乌鲁木齐7.5骚乱，当局指部份参与事件的维族人就来自阿克苏地区。此外，疆独首领热比娅曾在宿温县生活过十多年。

新疆官方严控刀具与近期恐怖事件有关。1月8日晚上8时许，新疆和田警方在追捕皮山县2015年“4.22”在逃恐袭人员时，有三人拒捕被当场击毙。

2016年12月28日下午，四名暴徒驾车冲入新疆和田市墨玉县县委大院，引爆自制爆燃装置。虽然四名嫌犯被当场击毙，但该事件也造成当地官员一死三伤。

事发后不久，中共和田地委书记张金标和和田地委委员、墨玉县委书记何军即被调查。中共新疆纪委通报显示，两人除涉嫌严重违纪外，张金标还涉失职失察，何军则涉失职失责。（联合早报网编辑：王纬温）