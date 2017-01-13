IMF预测香港今年经济增长1.9%

（联合早报网讯）国际货币基金组织（IMF）今日（13日）发布的最新评估报告，再次肯定其于去年12月就香港经济及金融状况发出的初步总结。IMF指，鉴于全球贸易环境走弱，加上来自中国的访港旅客人次下跌，预计香港去年的经济增长减慢至1.5%，今年经济增幅则有望升至1.9%。

与此同时，IMF亦提出香港经济存在三项主要风险因素；包括香港与中国经济联系日益频频，中国增长前景变化会影响香港金融与实体经济环节；由于与环球融合的金融业及货币发行局制度，会令香港较易受到美国形势及环球市场波动所影响；还有，物业市场亦为1另一个下行风险的来源。

IMF 解释，香港于稳定的劳工市场支持下，私人消费会继续成经济增长主要动力。经常账余额维持在本地生产总值3%以下；同时，随着全球经济复甦，中期料将会回升至约3.5%。

香港面对更具挑战的外围环境，包括美国进入加息周期、全球贸易增长呆滞，以及中国经济重新平衡；IMF推算，香港经济增速或会放缓。同时，长远而言，香港人口老化问题或会增添结构性财政压力，认为当局需作出财政规划，以缓减跌幅，并要处理房屋供应短缺的问题。

另外，署理财政司司长陈家强欢迎有关报告及基金组织对香港的正面评价。他表示，香港经济基本因素良好，金融体系稳健，有能力应对未来的挑战。政府努力善用香港的竞争优势及与内地紧密的经济联系，继续巩固香港作为国际金融中心的地位。

香港金融管理局总裁陈德霖表示，高兴得悉有关组织认同维持银行体系稳定而推出的宏观审慎措施，并再次肯定联系汇率制度。