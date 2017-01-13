辽宁舰过台海 陆媒：战机未起降释善意

（联合早报网讯）中共海军航空母舰辽宁号编队12日脱离台湾海峡北返驻地。陆媒今天（13日）报道，辽宁号航经台海期间没有进行舰载机起降训练，“展示了大陆对台湾民众最大的善意”。

《环球时报》今天报道，辽宁号完成南中国海练兵任务返回母港，若绕道巴士海峡和宫古海峡，不仅增加航行距离，也可能被美日海空兵力监视，因此从台湾海峡北上是“合乎常理的选择”。

据国防部掌握，辽宁号编队11日上午7时进入台湾的西南防空识别区，沿台海中线以西向北航行，12日上午6时30分脱离台湾海峡。

报道指出，辽宁号耗时23.5小时航行约500公里，平均航速约12节，低于水面战斗舰艇26至30节左右的最大航速，因此研判辽宁号没有在台海进行舰载机起降训练。

报道引述未具名专家表示，台湾海峡不适合航空母舰编队“大练兵”，毕竟海峡过窄，有不少渔船和商船，舰载机没有施展空间。如果过多开启雷达进行武器和感测器操演，也容易被对方侦察讯号。

中共海军发言人梁阳12日证实辽宁号通过台湾海峡时提到，辽宁号及编队各舰艇“严格按照大型舰艇通过海峡的要求，加强值更执勤，确保了航渡安全”。

报道说，这意味辽宁号经过台湾海峡之际没有进行舰载机起降飞行训练以及其他大规模行动，帮助台湾维护良好氛围，也充分展示大陆对台湾民众最大的善意。