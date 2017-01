(联合早报网讯)中国大陆航空母舰“辽宁号”昨天通过台湾海峡,彭博社今天(13日)的专栏评论指出,台海是世界最危险的导火线,此事让紧张关係升温,且特朗普政府对保护台海不感兴趣,台湾必须靠自己来威慑中国大陆。

哈佛大学宪法及国际法教授费尔德曼(Noah Feldman)在彭博社的专栏文章中写道,特朗普政府有很多不确定性,“美国是否会保卫台湾不受中国攻击”这个答桉将相当複杂,因为《台湾关係法》仅表明若台湾遭入侵,美国会“严重关切”,分析人士认为这是“战略模煳”的政策。

据台湾自由时报报道,文中认为,各界普遍认为美国会像保护日韩一样保护台湾,因为若不保护台湾,美国会给人不一定会防卫正式盟友的联想。但特朗普上任后可能改变,特朗普把中国大陆视为经济威胁,但对军事对抗显然不感兴趣,在外交上倾向孤立主议,也显示他对保护台海没兴趣。

费德曼强调,因为诸多不确定性,“台湾领导人不知道中国将怎麽做,若没有美国的保护,台湾必须靠自己设法阻止中国(Taiwan must try to deter China’s behavior by itself)。”