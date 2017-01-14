习近平即将到访 瑞士限制藏人社区抗议

（联合早报网讯）瑞士当局表示，支持西藏组织计划举行的抗议活动，必须在中国国家主席习近平到达伯尔尼之前停止。瑞士此举旨在避免18年前中国国家主席来访时发生的对抗。

BBC中文网报道，伯尔尼市政当局的安全负责人昨天（13日）说，瑞士的西藏人社区成员及其支持者获准在明天（15日）中午之前在瑞士首都市中心举行两个小时的示威。

习近平将于明天中午飞抵苏黎世，随后将到达瑞士首都参加一个庆祝宴会。下周一他还将同瑞士官员会谈，周二去参加在达沃斯举行的年度世界经济论坛（WEF）。

1999年当时的中国国家主席江泽民访问期间，示威者登上了俯瞰瑞士议会的房顶，打出“自由西藏”的标语。

当有人向中国代表团扔鸡蛋的时候，瑞士警察介入。江泽民对瑞士领导人的控制国家能力表示质疑，说他们冒了“失去一个好朋友”的风险。

此次瑞士议会大厦周围从明天上午到下周一下午都被封锁。伯尔尼安全官员说西藏社区同意把抗议限制在距离瑞士议会三个街区的一个广场，并且同意限制抗议的时间。

官员还说，他们在抗议者的利益以及中国来宾的安全关注之间做了平衡。他还说，希望西藏社区成员能够遵守达成的协议。

但是对于瑞士的决定，国际特赦组织发表声明说，伯尔尼只允许在远离中国代表团的地方抗议的决定，被认为是对言论自由和集会自由的严厉限制。

在60年前西藏发生针对中国军队的反抗后，大批西藏人，包括西藏精神领袖达赖喇嘛，穿过喜马拉雅山流亡到了印度和其他国家。

瑞士目前的西藏人社区有6500多藏人，是欧洲最大的藏人社区之一。