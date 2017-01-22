海军袁誉柏出任南部战区司令 打破传统“大陆军”格局

（联合早报网讯）中国高层近日密集调整军队高级将领职位，原北部战区副司令员、北部战区海军司令员袁誉柏出任南部战区司令员，成为首位担任战区司令的海军将领，打破了解放军大战区一律由陆军将领担任司令的传统。

一名接近中国军方的学者昨天对《联合早报》指出，非陆军将领首次出任大战区的主官，标志着解放军开始真正打破传统的“大陆军”格局，海军、空军、火箭军等现代科技含量更高的军种地位在上升。

中国面临的战争风险主要来自海上和空中，这次中国军事改革的一个重要目标，就是调整改善军种比例，优化军种力量结构，也就是精简规模庞大、装备落后的传统陆军，加强海军、空军、火箭军以及战略支援部队的建设。

这名学者认为，在此之前，无论是解放军原来的大军区，还是去年从七大军区变身而来的五大战区，司令员都是陆军出身的将领，在观念上和习惯上难免更侧重陆军的建设和使用。但南部战区需要处置南中国海可能爆发的各种冲突，一旦有事，海军、空军以及火箭军将是“主角”。因此，袁誉柏升任南部战区司令，更适合应对南部战区面临的主要挑战，也有利于解放军建立联合作战指挥体制。

在近日中国军方高级将领调整中，海军三大舰队全部更换了司令员：海军原副司令员王海接任南海舰队司令员，南部战区副参谋长张文旦接任北海舰队司令员，东海舰队原司令员苏支前出任海军副司令员，其职位由南部战区副司令员兼参谋长魏钢接任。

今年61岁的袁誉柏出身潜艇兵，毕业于海军潜艇学院，历任北海舰队潜艇鱼雷长、潜艇长、海军青岛潜艇基地参谋长、司令员，北海舰队参谋长等职。2008年7月晋升海军少将，2014年7月任济南军区副司令员兼海军北海舰队司令员，2015年7月晋升海军中将。2016年2月解放军七大军区改为五大战区后，袁誉柏担任北部战区副司令员、北部战区海军司令员。

袁誉柏2014年7月才跻身大军区副职岗位，不到三年就升为大军区正职，表明他和近日从南海舰队司令员直接升任海军司令员的沈金龙一样，都受到中国高层领导的器重。袁誉柏和沈金龙的迅速擢升也显示，随着军队改革的深入和今年下半年中共十九大临近，中国军方高层还将上演“大换血”。

人民日报社旗下的《环球时报》昨天报道，袁誉柏也曾作为水面舰艇编队指挥员，参加中国海军的护航行动，并多次和外军展开联演联训，具备丰富的外事经历。

2013年，袁誉柏作为中国海军第14批护航舰艇编队的指挥员总结了那次护航的四大亮点，“一个是编队在亚丁湾海域的护航时间最长，一共是166天；二是正常护航班期和特殊护航的批次最多，一共是63批次；三是与外军联合演习场次最多，编队参加了“和平－13”海上多国演习，先后与美国海军、新加坡海军举行了海上联合演练；四是首次组织水兵方队参加外国国庆阅兵活动。”

2015年，袁誉柏在参加英国伦敦国际防务展期间，就南中国海问题发言说：“其一，南海（南中国海）是沿岸国家共同协商，维护安全的；其二，从唐朝开始，中国人就在这些岛礁上有活动。目前，南海对航行自由和航行安全是有保证的。”

南部战区辖区包括南中国海，中越、中缅边境，以及湖南、广东、广西、海南、贵州、云南六个省区。

南部战区下辖的南海舰队近来装备了中国自主生产的052D型导弹驱逐舰、071型船坞登陆舰以及战略导弹核潜艇，是中国海军三大舰队中拥有新式驱逐舰最多的舰队。同时，南海舰队拥有中国第二个航母基地。有消息说，即将下水的中国首艘国产航母未来可能部署在南海舰队。（《联合早报》于泽远报道）