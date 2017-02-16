陪审团就“公职人员行为失当”商议无果 曾荫权涉贪案明再审

（联合早报网讯）前香港特首曾荫权涉贪案，经过22天审讯后，九人陪审团今日（16日）正式退庭商议裁决，但商议期间陪审团要求法官陈庆伟解释如何在没有直接证据下，基于什么裁决“公职人员行为失当”。退庭商议至晚上仍未有结果。

曾荫权共面对三项控罪，九人陪审团由八女一男组成。陈庆伟上午引导陪审团时指出，必须达致七比二、八比一或九比零，方为有效裁决，不能六比三或五比四。陈庆伟又提醒陪审团，须凭个人智慧及经验，聆听证供，从而提出忠实的裁决。

陈庆伟指出，一旦退庭就须交出手机，舆外界隔绝，只留在陪审员会议室商议。

曾荫权在回应记者是否有信心时称：“我是会信香港人。”他的妻子、两名儿子、四名弟妹全到场支持。

下午三时半，曾荫权重返法庭，因为陪审团对法律观点或证供有疑问。针对指控曾荫权的第三项控罪：向何周礼授勋涉及的“公职人员行为失当”，陪审团希望法官举出日常生活例子作裁决。

该控罪指被告于2010年12月至2011年7月期间，建议为建筑设计师何周礼授勋时，涉嫌未披露何周礼是被告于深圳东海花园单位的室内设计师。

曾荫权由一名药厂推销员攀至香港的最高级官员。卸任前夕，被指2012年收受富商黄楚标旗下深圳东海花园大宅装修及渎职。经廉署五年调查，案件于今年1月在高院正式开审。他成为香港史上遭刑事检控的最高级官员。

另外两项控罪还包括“行政长官收受利益”及“公职人员行为失当”，分别指控曾荫权作为香港特首及行政会议主席，接受住宅物业的豪华装修，从而批出数码广播牌照予雄涛广播。

曾荫权又以特首身分，在行政会议讨论及批准雄涛的牌照或相关申请时，没有申报他正与雄涛主要股东黄楚标商讨深圳东海花园单位的租约，及其妻已付80万元人民币（16.55万新元）租金。（易锐民香港报道）

