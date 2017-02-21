中国军人保障标识牌全面试验试用

（联合早报网讯）2013年11月，经中国中央军委批准，解放军启动军人保障标识牌设计研制工作，经过技术攻关、联合研制和在陆军部队小范围应用，目前已完成相关产品的研制和联调联试。据今天出版的《解放军报》报道，中国军人保障标识牌在部队试验试用全面展开，军人保障标识牌将成为中国军队官兵平战时辨别身份的重要标识。

据解放军报报道，近日，记者从军委机关有关部门获悉，中国军人保障标识牌在陆军某部试验试用基础上，在海军、空军、火箭军等13支各类型部队展开全面试验试用，进一步检验各项战技术指标，论证不同环境的应用模式、平时和战时应用的组织模式以及拓展应用功能需求。这是中国解放军加速与国际接轨、加快后勤保障大系统建设的实际举措。

“为提升我军作战保障能力建设，推动军人保障卡向战场应用延伸，科研人员攻关研制了集军人保障卡、电子伤票、身份标识等应用于一体的军人保障标识牌，将成为我军官兵平战时辨别身份的重要标识。”军委后勤保障部综合计划局负责人介绍说，标识牌的研制充分考虑未来战场环境和保障管理需要，主要包括主牌、无源副牌、有源副牌和手持机等，增加战场救护、伤员搜寻、遗骸确认、生物特征辨识等功能，采用先进实用的新材料和智能芯片技术，集成融合相关指挥保障信息系统，扩充完善军人保障卡数据库，建立了配套相关法规制度。