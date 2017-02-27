北京记者采访火灾被抢走手机

（联合早报网讯）今日上午11:50分左右，新京报记者在朝阳区来广营万通市场火灾现场采访时，遭数名身穿保安制服人员放倒、锁喉，并抢走手机。

据新京报报道，据被打新京报记者尹亚飞描述，中午11:50分许，其在万通市场市场一侧拐角处采访，“突然来俩人，五十岁左右，便服，拉我进火场，我不知道会发生什么，就不进去。后来，来了六七个穿保安制服的，直接把我放倒。被人摁住手脚后，其中两人掐住我脖子、锁喉，还把我手机抢走。”

记者尹亚飞称，事发现场并无警戒线，其是被上述人员拉往火场。“我现场指认了一名参与此事的工作人员，他称自己是职务行为。我询问，为何将我往火场拉，对方闭口不谈。”

据事发现场图片显示，记者尹亚飞左腿裤子破损，据他本人描述，被打后，“左耳特别堵，跟进水了一样。”

在火灾现场，新京报视频报道部另一记者用于拍摄现场素材的手机也被自称现场保安的男子抢走。

视频记者称，上午12点10分左右，自己正在火灾现场拍摄，一名身高约1.75米，较胖，短发，身穿灰色外套。这名男子自称是现场的保安，要求查看其拍摄素材，随后一把夺过手机，并要离开现场。

他表示，自己随后紧追上述男子，并向现场的民警进行报备。随后，在两名民警协调下，手机被男子还回。

随后，另一名新京报记者拨打110报警，目前崔各庄派出所民警已到场处置。

据新京报此前报道，北京消防通报，2月27日7时45分，北京市朝阳区来广营万通市场发生火灾。指挥中心调派9个中队46部消防车到场处置，9时09分火被扑灭，无人员伤亡。