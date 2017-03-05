张国立：拿出措施 不能让台独分子来大陆挣钱

（联合早报网讯）中国影视明星张国立今天（5日）下午参与政协小组讨论时发言称，要旗帜鲜明地反对那些分裂中国的思想和搞台独的人到中国挣钱。

据法制晚报报道，张国立说，网络上有很多公民在个人层面上，反映的是非常良好的价值观。“我们的价值观中，其中有一个叫‘爱国’，在个人体验上，网民都做得特别好。”

张国立说，他一直以来与香港的电影人、电视人、制作人、投资人、包括台湾的相关人员有非常良好的合作，有很多艺人都是非常好的。当然因为双方合作，他们的空间也拓展得更大，通过他们在大陆的交流工作，对大陆的变化也看在眼里，绝大部分的艺人和投资者们，包括幕后的工作人员都是旗帜鲜明地反对分裂。

“也有那么极个别的人，他们是挣完这边的钱，回去就骂。”张国立说，这种情况没有得到重视，现在网民纷纷起来有根有据地（抵制）。

张国立表示，现在还有一些播出平台，可能是出于广告商或收视率的要求，还有一些这样的艺人，在大陆的平台上、电视屏幕上、电影荧幕上出现。

“演艺界的人应该有政治高度和政治立场，爱国也是我们的核心价值观，我们不能让我们的不在意，或者我们的一点小利益让那些人在这儿挣完了钱，回去再伤害我们。”张国立说。

张国立建议，有关部门应该重视这种现象，旗帜鲜明地反对那些分裂祖国的思想和搞台独的人到中国赚钱。