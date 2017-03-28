河南城管被瓜贩刺伤身亡案一审 将择期宣判

（联合早报网讯）河南省驻马店市中级法院今天（28日）上午对该市正阳县真阳镇瓜贩张国友故意杀人一案公开开庭审理，并首次公布了案发现场的监控录像。法庭宣布将择期宣判此案。

央视报道，检察机关指控：去年7月28日9时18分许，被告人张国友在正阳县真阳镇油厂十字路口西侧路北贩卖西瓜，正阳县城市管理综合执法局肖某等工作人员对其行为进行纠正，并扣押其电子秤，张国友对此处理不服而与肖某等人发生争执。

9时35分许，当张国友的妻子李某与执法局工作人员李某（男）抢夺秤时，张国友持刀对李某（男）的头、背等部位连刺数下，致其死亡。后经鉴定，李某（男）系因胸部刺创，头部及四肢多发性刺、切创致急性失血性休克而死亡。

此事一度引发广泛关注，张国友的朋友汪先生透露说，张国友今年40多岁，正阳本地人，常年和妻子在出事地附近卖水果，“他平时主要是卖西瓜，他老婆有时候和他在一起卖，有时候分开卖”。

中国青年报曾评论指，这样的悲剧并非第一起。2006年，小贩崔英杰刺伤城管李志强，并致其死亡，去年6月下旬，西安一商户在与城管的冲突中，持刀致城管一死六伤……类似悲剧为何不断重演，是因为内地大多数地方，城市管理方面缺少系统性规划，当“创卫”等政治性需求来临时，管理的强度和力度骤然加大，矛盾爆发与激化的概率大大增强。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅