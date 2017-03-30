柯文哲访泰推广赴台游指香港“很无聊”

（联合早报网讯）台北市长柯文哲前往泰国推展台北观光，泰国旅游业协会副主席郑楚锦建议台湾加强宣传，若成功有望在近年内超越香港。柯文哲29日在泰国受访时，媒体问他认为台湾有什么胜过香港，柯文哲语出惊人表示，香港很无聊啊，一个小岛有什么好看的？引起现场媒体一片哗然，柯文哲仍无所觉地继续说道，“香港我去过啊！我知道啊！”

台湾《自由时报》报道，对此，台北市府紧急澄清强调，市长口中的“香港很无聊”，意指台北市内有高山、也有温泉，所以要呼吁曼谷的民众来台北观光，以台北的美食、文创、历史文化，加上可以透过观光免签、航班增加及导游人才培训，相信台北对曼谷人的吸引力一定能够超越香港。

台北市政府发言人刘奕霆说，泰国旅游业协会副主席郑楚锦29日受访时谈到，曼谷去年一年有53万人到香港旅游，到台北旅游则是19万人，以台北好玩、好买的程度，相信来台人数一定能超越香港。

柯文哲出访东南亚，昨天受邀到“泰国台大”朱拉隆功大学剧场听取简介，会后被媒体问到对泰旅协会建议有何看法？柯文哲直言，去年台湾陆客在减少时，北市观传局有去找行政院政务委员张景森，后来去年8月就先开放泰国免签，收到不错的效果，当时泰国游台旅游人次与同期相比，增加了80%。

柯文哲说，如果不能做到自由客免签，至少团客免签可以先开放，另外就是航班要解决，因为如果没有航班，想要来也没有办法。此外。台湾有很多移工、外籍新娘，可以把他们培训成各国语言导游，但要如何把台湾观光人力训练起来，要再想想。

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