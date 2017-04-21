中评社：不承认九二共识 台湾恐从WHA舞台消失

（联合早报网讯）（香港、台北综合讯）距离世界卫生大会（WHA）举行仅剩一个月，台湾至今未收到邀请函。香港中评社今天发文称，没有“九二共识”，“台湾可能自此从WHA舞台消失”。

中评社评论文章指出，去年台湾在WHA网络报名最后一天才收到邀请函，当时国民党还在执政，WHA的邀请函是发给马英九政府的卫福部长，里头首度加注联合国2758号决议文，也就是“一中原则”。今年的情况与去年不同，民进党政府不承认九二共识，台湾若无法参会，是意料中事。

台湾卫福部长陈时中20日表示，无论是否收到邀请函，到时都会亲自率团到现场表达立场。中评社文章称，如果陈时中下月在WHA开会时不请自来，将再度被媒体讥讽为“蹭会”。

陆委会发言人邱垂正20日表示，三月下旬已就迟未收到WHA邀请函向国台办表达立场，但大陆没有回应；陆委会还称让大陆排除政治思考，支持台方参与。评论称，邱垂正的言论显示台湾方面清楚“问题在哪”。评论称，要改善台湾的国际形势，走出日益严重的国际困境，必须首先改善两岸关系，只想“蹭会”，“徒留笑柄，不是解决问题的方法”。

台湾外长李大维近日在立法院应询时称，如果WHA邀请函加注“一中”，很难接受。评论认为，事实是台湾恐怕连加注“一中”的邀请函也会等不到，并强调“没有‘九二共识’，台湾可能自此从WHA舞台消失”。

另据联合新闻网报道，台湾前副总统吴敦义今天呼吁民进党政府赶快拿出锦囊妙计，打开两岸僵局，不然就维持现状，回到一中各表的九二共识基础上。吴敦义说，政府如果没有锦囊妙计，一直坐看两岸变成僵局，将来台湾要出席国际间国际组织的会议，难上加难。

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