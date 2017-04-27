34年来首位女性 胡泽君出任审计署审计长

（联合早报网讯）中国全国人大常委会昨天下午经表决，决定任命胡泽君为审计署审计长，62岁的胡泽君此前任最高检常务副检察长。

据文汇报报道，中国审计署正式成立于1983年，胡泽君成为审计署34年来首位女审计长。此外，人大昨日还任命全国人大原副秘书长沉春耀、浙江省委原书记夏宝龙，山东省委原书记姜异康、甘肃省委原书记王三运、黑龙江省委原书记王宪魁、海南省委原书记罗保铭赴全国人大各专门委员会任职。

公开资料显示， 胡泽君1955年3月生，重庆人，历任西南政法学院党委书记，司法部政治部副主任、司法部副部长、广东省委常委、组织部部长等职。2010年6月进京出任最高检党组副书记、常务副检察长，时隔7年又调任审计署审计长，审计署原审计长刘家义已转任山东省委书记。胡泽君是第十八届中央委员。

据悉，审计署成立34年来已历经6任审计长，在胡泽君之前，5任审计长分别是于明涛（1983年6月至1985年3月）、吕培俭（1985年3月至1994年5月）、郭振乾（1994年5月至1998年3月）、李金华（1998年3月至2008年3月）、刘家义（2008年3月至2017年4月）。

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