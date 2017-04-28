梁游涉强闯立会　连同助理五人今早提堂

（联合早报网讯）去年11月试图强闯立法会宣誓的青年新政游蕙祯及梁颂恒，日前被重案组警员拘捕，两人与五名前议员助理被控以“非法集结”及“强行进入”交替控罪，案件今日提堂。

据星岛日报报道，游蕙祯及梁颂恒在去年11月在立法会宣誓被裁定无效后，强行冲入会议室宣誓及参与会议，其间引起混乱，多名保安员不适送院，立法会秘书处报警。青年新政早前在facebook专页撰文披露游蕙祯、梁颂恒及多名前议员助理被捕消息。

游周三早上七时在湾仔寓所被捕，梁则在同一大厦的天台寓所被捕，二人被带往中区警署，控以非法集结罪，至下午三时许各获准以三千元保释离开。

梁颂恒指，警方向两人控以非法集结及强行进入罪，另三名前议员助理同日被检控，所有案件今日在东区法院提堂。梁续言认罪可能性低，但对案件感一定压力。游蕙祯则认为相关检控“风马牛不相及”，批评是政治打压。

至昨日，再拘捕两名游梁的前议员助理，25岁的前议助锺雪莹及29岁的张子龙，他们被控告一项“参与非法集结罪”及一项“企图强行进入”的交替控罪。

根据资料，若有三人或以上集结作出破坏社会安宁行为，即属干犯非法集结，一经定罪，最高可判监禁五年；而任何人如以暴力方式进入任何处所，即触犯强行进入罪，最高可判罚款五千元及监禁两年。

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