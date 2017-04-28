成都机场航班屡遭无人机干扰 公安对持有者实名登记

（联合早报网讯）近日，成都双流国际机场接连发生多起无人机干扰民航航班正常起降事件。对此，成都市公安局已立案侦查，四川省公安厅也表态称，群众举报的违法飞行线索经查实后，将给予举报人不低于10000元人民币的奖励。有无人机生产商也宣布最高悬赏100万元，奖励举报干扰成都机场运行的恶性事件线索。

据北京青年报报道，西南无人机飞行服务中心工作人员向记者介绍，无人机玩家如果想要无人机飞行，就需携身份证、无人机机型、飞行用途时间以及坐标前往西部战区空军、民航和当地公安部门进行申报，申报通过后，无人机起飞前、降落后都需要再次报备。“无人机只要上天就要按照程序通过审批，这包括7公斤以下的微型无人机。”

针对成都发生的多起无人机干扰航班事件，四川省公安厅宣布，对有效线索悬赏奖励不低于1万元。此外，国内无人机制造商大疆发布公告称，决定出资奖励提供4月14日、17日、18日、21日影响民航飞行案件举报线索的人员，最高奖励达到100万元人民币。

成都当地无人机爱好者向北青报记者证实，为了遏制无人机飞行乱象，目前四川当地公安正在对无人机持有者的情况进行实名登记，以加强对无人机的监管力度。

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