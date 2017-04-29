首趟伦敦回程中欧班列抵达浙江义乌

（联合早报网讯）一列从英国伦敦始发的中欧班列今天（29日）顺利抵达全球最大的小商品集散中心——浙江义乌，这是继今年1月1日开行义乌至伦敦的中欧班列后，首次从伦敦开行回程班列。

中新社报道，该趟回程班列满载着母婴用品、软饮及维生素等32个40英尺集装箱货物，于当地时间4月10日从迪拜环球港务集团（DPWorld）伦敦口岸启程，途经法国、比利时、德国、波兰、白俄罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦等九个国家后，从中国阿拉山口口岸入境，最终到达义乌，历时19天，行程1万2451公里。

中欧班列（义乌至伦敦）实现往返开行，在中国与英国之间开辟了一条安全、高效、便捷的陆路贸易通道，为两国增进友谊、加强合作提供了新的平台和渠道，对于促进中英经贸往来，服务中英两国企业和民众，推动“一带一路”建设等具有重要意义。

据悉，截至4月29日，中欧班列（义乌）欧洲方向已累计开行142列，其中去程129列，回程13列。

地处华东地区的义乌是中国最大的小商品出口基地和重要的国际贸易窗口，也是全球最大的小商品集散中心。自2014年11月18日，首趟中欧班列（义乌至马德里）开行以来，中欧班列（义乌）以其货源支持强劲、通关高效便利、产品辐射范围广等特点，为小商品贸易搭建了“卖全球、买全球”的大平台，开辟了一条中国与欧洲国家间安全、高效、便捷的全新物流通道。

经过两年多的精心培育和呵护，中欧班列（义乌）开行从一条线路增长到现在的八条线路；开行频次从原来的“有流即开、无流即停”的初始起步阶段，发展到现在的每周三至四列常态化开行，境外到达国家已达33个，是中国到达境外城市、运送货物品类最多的中欧班列。

据悉，作为“一带一路”倡议的一项重要务实合作举措，中欧班列中国国内开行城市已达27个，覆盖21个省区市，到达欧洲11个国家的28个城市，受到沿线各国的欢迎和支持。

4月20日，中国、白俄罗斯、德国、哈萨克斯坦、蒙古、波兰、俄罗斯等七国铁路部门正式签署《关于深化中欧班列合作协议》，这是中国铁路第一次与“一带一路”沿线主要国家铁路签署有关中欧班列开行方面的合作协议，标志着中国与沿线主要国家铁路的合作关系更加紧密，既为中欧班列的开行提供更加有力的机制保障，也进一步密切了中国与上述六国的经贸交流合作，有力助推“一带一路”建设。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅