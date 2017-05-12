于泽远：中韩关系迎来转机？

（联合早报网讯）中韩关系或将迎来转机。在中国国家主席习近平与韩国新任总统文在寅昨天（11日）通电话后，韩国今天宣布将派团参加中国主办的一带一路论坛，韩国执政党共同民主党也要求国防部立刻停止部署萨德导弹防御系统，将萨德问题交由国会审议。

萨德问题是目前中韩关系的主要症结，文在寅就任总统后已展示出愿与中国磋商萨德问题的姿态，韩国执政党又要求国防部立即停止部署萨德，说明萨德问题有可能出现转机。

韩国这些举动显然有利于缓和当前的中韩对峙，为中韩关系重返正常轨道甚至文在寅访华创造了条件。

不过学者也指出，萨德在韩国的命运究竟如何，不是中韩两国就能决定的。部署萨德的主要推手是美国，韩国必须与美国协商。目前，萨德系统大部分部件已在韩国完成安装，美国不会轻易同意撤走萨德。韩国新政府能做的是先拖延萨德部署时间，同时与美国、中国协商，逐步寻找各方都能接受的解决办法。

去年7月以来，中韩关系因韩国决定引进美国萨德导弹防御系统而迅速恶化。中国认为，在韩国部署萨德系统将使美国有效监视中国的导弹部署和发射情况，严重损害中国的安全利益。中国不断呼吁韩国不要引进萨德，但韩国前政府不为所动。中国为此对韩国进行经济制裁，并多次宣示要对韩国萨德系统采取军事措施。

今年5月9日韩国大选当天，中国国防部高调宣布，解放军在靠近韩国的渤海海域试射了新型导弹。

文在寅当选韩国总统为中韩化解萨德僵局提供了转机。5月10日上午，习近平赶在美国、日本等国领导人之前给文在寅发去贺电。5月11日，习近平又与文在寅进行了40分钟的电话交谈。

习近平在电话中表示，希望“韩国新政府重视中方有关重大关切，采取实际行动推动两国关系健康平稳发展”。

习近平所说的重大关切，显然就是指在韩国部署萨德系统，希望文在寅政府在这个问题上“采取实际行动”。

而文在寅派团参加一带一路国际合作高峰论坛，并与中国协商萨德问题，尤其是韩国执政党公开要求其国防部立即停止部署萨德，也是在以实际行动回应习近平提出的重大关切。

不过，中国舆论对韩国新政府在萨德问题上的松动仍不满意。人民日报社旗下的《环球时报》今天发表社评说，中国应当进一步明确反对部署“萨德”的立场，不接受韩方“重新讨论讨论”“给了中方面子”，就可以大事化小的逻辑。部署萨德势必严重影响中韩关系，无论什么时候，情况都将是这样。

但社评也指出，鉴于韩国新政府对华展现友好姿态，中国方面有必要对韩作出交涉方式的调整，让双方的沟通共同排除情绪的部分。中国社会应当意识到韩国正处在围绕萨德内部博弈的敏感时刻，降低抨击韩国新政府的舆论调子，不给韩国保守派提供煽动仇华民族主义的新借口，促使韩国社会更多从其国家的长远利益进行抉择，而不把萨德问题当成与中国的意气之争。（《联合早报》于泽远）

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