中国13家商业银行加入SWIFT gpi

（联合早报网讯）环球银行金融电信协会（SWIFT）今天（23日）在北京宣布，包括中国银行、中国工商银行在内的中国13家主要商业银行加入其全球支付创新项目（SWIFT gpi），占中国跨境支付金额总量约80%。

中新社报道，中国银行支付清算部总经理吴建光在当日的新闻发布会上表示，中国银行作为最早参与SWIFT gpi项目的银行之一，不仅在前期的先行先试过程中进度领先、效果良好，同时在规则制定、项目试点、远期规划中也发挥了重要作用。今年1月，中国银行成为全球首批投产银行；截止到目前，中国银行SWIFT gpi业务已覆盖境内外66家机构和11个主要币种，渠道和客户覆盖率快速增长。

中国工商银行运行管理部副总经理彭华表示，从商业银行角度看，参与SWIFT gpi项目有助于充分发挥商业银行跨境支付传统优势，进一步提升跨境支付质量和效率；积极参与项目银行间多边合作，有助于丰富和优化全球清算网络；通过应用最新的技术和创新成果，商业银行可为客户提供更为优质的清算服务，有助于提高客户国际支付体验。

工商银行依托全行统一的清算系统，采用集团一体化开发策略，实现了SWIFT gpi规则在全集团的部署。工商银行将发挥全球经营布局优势进一步扩大服务网络，为客户、同业提供更为优质、高效的跨境支付服务。

SWIFT gpi旨在帮助银行提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付，从而改善企业财资主管的支付体验。自2015年12月该项服务发布以来，到2017年1月，全球已有20家主要交易银行上线，其中两家来自中国。在全球范围内，200多个国家的超过110家银行已加入该项目。

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