中国司法部原党组成员卢恩光被双开

（联合早报网讯）日前，经中共中央批准，中共中央纪委对司法部原党组成员、政治部主任卢恩光严重违纪问题进行了立案审查。

据新华社报道，经查，卢恩光年龄、入党材料、工作经历、学历、家庭情况等全面造假，长期欺瞒组织；金钱开道，一路拉关系买官和谋取荣誉，从一名私营企业主一步步变身为副部级干部；亦官亦商，控制经营多家企业，通过不正当手段为企业谋取利益；对抗组织审查。为在职务提拔、企业经营等方面谋取不正当利益，送给国家工作人员巨额财物，涉嫌行贿犯罪。

卢恩光价值观念严重扭曲，严重违反党的纪律，并涉嫌违法犯罪，严重损害了党的形象和选人用人制度，破坏了相关地方和单位的政治生态，性质恶劣、情节严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予卢恩光开除党籍处分；由监察部报国务院批准，给予其开除公职处分；撤销其违规获得的荣誉称号；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送司法机关依法处理。

据中国司法部网站信息，卢恩光，男，汉族，山东阳谷人，中共党员，同济大学管理科学与工程专业毕业，在职研究生学历，管理学博士学位，中国社会科学院法学博士后研究工作经历，工程技术应用研究员职称，一级警监警衔。

卢恩光于2009年5月至2015年11月，先后任司法部政治部副主任、副主任兼人事警务局局长；于2015年11月任司法部政治部主任、党组成员。

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