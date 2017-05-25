中国今年参加香格里拉对话代表团级别将比往年低

中国今年参加香格里拉对话的代表团级别将比往年低，有消息指原因包括中共十九大前中方高级军官已开始减少对外活动，不过中国仍然重视这个让各国有机会阐述本身军事立场的国际平台，明年代表团的级别有望提高。

中国国防部发言人任国强今天（25日）在记者会上回答提问时说，今年率领中方代表团到新加坡参加香格里拉对话（Shangri La Dialogue，简称香会）的是中国人民解放军军事科学院的领导。

据《联合早报》了解，这位领导是军科院副院长何雷中将。公开资料显示，何雷13岁从军，曾效力于北京军区第38集团军和炮兵团，33岁之后转到军科院走学术研究路线。

何雷的与会意味着中国香会代表团的最高代表级别今年略有所降，军衔从上将降至中将，职务从实权单位降至智囊单位。中国在2011年派时任国防部长梁光烈上将亲自上阵，2012年派军科院副院长，2013年至2016年都是副总参谋长级别或军改以后的联合参谋部副参谋长级别。

本报从几个不同渠道了解到，中方代表团今年级别略降的原因之一，是中国高级军官在十九大前减少对外活动；另一原因是解放军正赶在期限前落实军改目标。

另外，北京从2006年开始举办，并从2014年起把频率提升为一年一次的香山论坛，今年也不会举行。

熟悉香会筹备工作的消息人士告诉本报：“今年没有香山论坛，香格里拉对话便成了今年中国阐述防务政策的主要平台。但是中国很可能要在十九大和完成军改之后才出台新的一套防务政策，因此现在还不是讨论政策的最佳时期。”

这名不愿具名的消息人士说：“令人期待的是，中方明年很可能派很高级别的人物率团，例如中央军委的领导。”

据了解，由于受级别所限，中方代表今年不会在全体大会上从宏观角度发表演讲，而会在平行的三场分组讨论会上，就核威胁、海事安全等特定议题发言。中方今年参与分组讨论的场次比往年多。

由英国智库国际战略研究院（International Institute of Strategic Studies，简称IISS）举办的香会6月2日至4日在新加坡举行，是防务官员和学者讨论亚太安全课题的重要平台。美国防长是香会常客，今年新任防长马蒂斯将参会。

据了解，由于越来越多官员有兴趣参会，IISS今年缩小了学术界、媒体界代表参会的规模，让更多官员可以参会。

一名亚洲国家的防务官员认为这个发展是好事：“香会早就该回到原本的宗旨，即给各国防务官员一个中立的平台，让他们针对亚太安全问题自由地交流意见，从而增加互信和避免误判。”（联合早报北京特派员游润恬报道）

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