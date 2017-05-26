中科协回应施普林格撤稿风波：107篇论文逐一审查

（联合早报网讯）4月20日，世界知名出版商施普林格的一则声明掀起轩然大波，声明称撤回107篇涉及“同行评价”造假的论文，而这些论文来自中国。昨日国新办发布会上，中国科协党组书记、常务副主席尚勇回应“施普林格撤稿风波”时表示，查实结果后将依法依规严肃处理，绝不姑息、绝不护短，结果会向社会公布。

据新京报报道，发布会上，中国科协党组书记、常务副主席尚勇透露，这次“同行评价”造假的行为被定性为“学术不端行为的严重事件”。

此前，施普林格细胞生物学及生物化学编辑总监彼得·巴特勒在回应新京报记者时表示，论文提交的评审人建议中，使用了评审人的真实姓名，但假冒了其电子邮件地址，这让编辑以为文章发送给了真正的评审人。“在我们与真正的评审人进行调查和沟通之后，他们确认并没有对论文做过评审。”

尚勇表示，这次撤稿事件严重损害了中国科技界的声誉。现在调查分析已取得初步成果。实际撤稿数量是106篇，其中有1篇是重复的。论文涉及2012年到2016年，其中80%以上是2015年以前提交的论文。这里面涉及的主要是在一线工作的医疗、卫生、科技工作者。

尚勇透露，将对每一篇论文进行审查、甄别。把情况摸清后，下一步要通过这些作者所在的行业主管部门，如卫计委、教育部等进行督查。让论文所在的单位领导挂帅，组织专家，对每一篇论文进行审查、甄别，看看到底有没有学术造假，是怎么造的假，是否还有其他学术不端行为，作者该负什么责任。中国科协将组织国家级的学会，组织同行专家进行抽查、答辩，再加一层审查。

尚勇表示，虽然这些年很重视科研道德的建设，匡正学术不正之风，但是还存在“宽、松、软”的问题。究其原因，比较复杂。比如，“黑中介”与出版商为了掠夺性的获利，采取不当手段诱导。

此前，彼得·巴特勒在回应新京报记者时表示，“我们知道不少作者将稿件托付第三方机构做语言编辑，尚不清楚稿件作者是否知晓这些机构假冒评议人的计划”。他认为，对同行评审及投稿过程做手脚的问题是全球性的。但在中国，有一定证据表明，提供所谓语言编辑服务的第三方机构在操纵评审流程上发挥了作用。

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