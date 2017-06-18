FBI悬赏1万美金寻找失联北大女硕士 校方发起募捐

（联合早报网讯），美国联邦调查局(FBI)今天(18日)发消息称，中国女留学生章莹颖在美失联案仍在调查，并悬赏1万美金寻找章莹颖。同时，新京报记者也从美国伊利诺伊大学警察局了解到，目前伊利诺伊大学香槟分校已为到达美国的章莹颖家属设立银行账户和“GoFundMe”捐款网页。截止目前，获捐数额已超过2.3万美金。

据新京报报道，北京时间今日上午，FBI斯普林菲尔德办公室发布消息称，目前仍在与伊利诺伊大学警察局以及州警方联合调查章莹颖失联案。公众提供的信息是案件的关键，所以悬赏1万美金发动寻找。

伊利诺伊大学警察局的工作人员告诉新京报记者，调查章莹颖失联案的工作仍在进行，该局官方twitter转发了“GoFundMe”捐款网页链接，网页是校方建立，目的是支持已经到达美国的章莹颖家属。记者注意到，这项名为“Yingying Zhang Family Emergency”的捐款于6月17日发起，目标设定3万美金。截至北京时间18日12点左右，共有700多人参与募捐，捐款额已达2.3万美金。

伊利诺伊大学香槟分校学联会负责人称，这项捐款是校方与家属沟通达成一致后发起，账户是学校设立的，除章莹颖家属外，任何人都没有这笔资金的支配权。后续消息以及各方沟通进展会在日后及时发布。

新京报记者就募捐一事咨询章莹颖家属，章莹颖小姨叶女士表示，筹集的捐款会由家属主要负责监管，一切开支会以寻找莹颖为主。章莹颖男友侯霄霖表示，捐款具体用途还没有最终明确，明天会给大家一个明确的关于捐款的说明。从家人角度看，更希望捐款是用在寻找莹颖上，例如悬赏金等，而家人的衣食住行会自己想办法负担。



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