江西省下月起实行长途客运实名制

（联合早报网讯）江西省政府新闻办、省交通运输厅(省运管局)联合召开的新闻发布会上获悉，7月1日起，该省102个一、二级汽车客运站内经营的近2000条省际、市际客运班线(不含毗邻县间班线)均要实行实名制管理。

据中国江西网报道，旅客须凭有效身份证件购票，持一张有效身份证件在同一客运站当日发出的同一车次只允许购买一张实名制车票。

持身份证以外的其他有效身份证件只能到客运站人工售票窗口实名购票。旅客购票或取票时需现场核对票面信息，发现票面信息与有效证件信息存在差异时，应立即将原票交由售票人员处理，保证票面信息与证件信息一致。

除客运站人工售票窗口外，通过自助售票机、代售点购票的旅客，须使用二代居民身份证；通过网络、电话订票的旅客，须准确填写居民身份证号码，凭二代居民身份证到客运站取票。尚未办理居民身份证的未成年人(包括免票儿童)可凭户口簿、临时身份证明或学生证任一证件进行购票乘车。

旅客乘车前应出示有效客票和本人有效身份证件原件，配合工作人员进行身份查验。对拒绝身份查验或者身份查验不一致的，不得允许其乘车。

据了解，可以用来购买车票的有效身份证件包括：居民身份证、临时身份证、居住证、户口簿、中华人民共和国旅行证、中国人民解放军军人保障卡、军官证、武警警官证、士兵证、军队学员证、军队文职干部证、军队离退休干部证、有效护照、港澳居民来往内地通行证、中华人民共和国来往港澳通行证、台湾居民来往大陆通行证、大陆居民往来台湾通行证、外国人居留证、外国人出入境证、外交官证、领事馆证、海员证、外交部开具的外国人身份证明、公安机关出入境管理部门开具的护照报失证明、公安机关核发的临时身份证明等25种有效身份证件。

据介绍，实行实名制管理后，携带免票儿童乘车，要凭免票儿童的有效身份证件(可凭户口簿、临时身份证明或学生证任一证件)免费申领实名制客票。

汽车票实名购买之后是否也可以实现补票？代替别人购票又有什么要求？“已购买实名制车票但车票遗失的乘客，可持购票时的有效身份证件到乘车始发站免费补票。代购车票需要同时出示代购人及乘车人的有效身份证件。”江西长运副总经理穆孙祥介绍。

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