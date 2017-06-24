上海历史建筑被拆 当事人被罚3050万限期恢复原貌

（联合早报网讯）上海被列为优秀历史建筑的巨鹿路888号被违法拆除事件，经媒体报道后引起社会广泛关注。上海市委、市政府对此高度重视，要求必须依法依规从严查处并向社会公开，强调在上海要让依法保护历史建筑、传承历史文脉成为全社会的共识。

据人民网报道，6月23日，静安区公布对巨鹿路888号优秀历史建筑被业主违法拆除事件的调查结果，决定对违法行为人王某罚款人民币3050万元，责令其在10个月内恢复建筑原状。同时，对相关政府责任部门及10名责任人员严肃问责。

静安区政府成立专项工作组，针对违法行为人王某（业主江某的母亲，违法实际行为人）擅自拆除巨鹿路888号的违法行为，进行了深入调查。按照《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》第四十二条规定，静安区房管局责令违法行为人王某在10个月内恢复建筑原状，处以该优秀历史建筑重置价5倍的罚款，计人民币3050万元，该重置价经过专业机构评估。

对违法行为人王某拆除优秀历史建筑后违法建设的行为，另行由静安区城管局按照《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规对其从严处罚。

对此次破坏优秀历史建筑过程中设计、施工、清运和监理环节存在的违法违规行为，有关部门根据其违法事实和情节，依法从严给予处罚。

静安区政府负责人表示，这一事件性质恶劣、教训深刻。痛定思痛，静安区将吸取教训，深刻反思，积极整改，建立机制。



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