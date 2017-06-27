台驻厄代表处更名 大陆否认施压

（联合早报网讯）“中华民国驻厄瓜多（厄瓜多尔）商务处”日前被更名为“台北驻厄瓜多商务处”。中国大陆外交部发言人陆慷今天（27日）说，对厄瓜多尔以“一中”原则处理涉台议题表示“高度肯定和赞赏”，并否认陆方施压。

联合新闻网报道，台湾外交部亚西及非洲司长陈俊贤日前表示，有五个驻非邦交国的代表处名称中有“中华民国”或“台湾”，遭中国大陆打压要求改名。如果继续使用，会被要求拆牌。

中国大陆外交部下午举行例行记者会。陆慷回应提问时说：“中国政府对厄瓜多尔政府本着‘一个中国’原则处理涉台问题表示高度肯定和赞赏”。

他声称：“这个事实也再一次充分表明，坚持‘一个中国’原则是国际社会的‘人心所向、大势所趋’。它不是一个所谓中国政府施压的问题。”

台湾外交部发言人王珮玲上午说，厄瓜多尔政府片面要求驻厄瓜多尔代表处将使用多年的“中华民国驻厄瓜多商务处”更名为“台北驻厄瓜多商务处”，政府深感遗憾，并已由驻厄瓜多尔代表处第一时间表达政府严正抗议。

在中国大陆施压下，奈及利亚政府1月要求台湾驻奈国代表处迁往旧都拉哥斯、更改驻处名称及缩减人员规模后，3月底又要求驻奈国代表赵家宝限期离境，否则不保证外馆安全。

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