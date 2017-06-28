游客云南打碎30万手镯 协商无果将走司法程序

（联合早报网讯）近日，一女子在云南瑞丽摔断售价为30万元（人民币，下同）翡翠手镯后晕倒的图片在网络上流传，引发热议。据瑞丽市委宣传部消息，当事双方因无法就赔偿条件达成一致，决定根据相关法律规定提请民事诉讼。



中新网报道，27日上午，江西籍女士费某自行前往瑞丽市姐告玉城观光。期间，在试戴手镯时，不慎将卖家林某叫价30万元的手镯摔断。因过度紧张，费女士当场晕厥，商家和周边群众立即拨打了120，迅速对其进行救护。事发后，当事双方选择自行协商解决，未向有关部门投诉或申请调解。

但当事双方自行协商无果后，选择报警处理，姐告公安分局国门派出所随即受理，并调解双方当事人解决此事。期间，公安、市场监督管理、旅游等部门进行了调解处理。经调查了解，此事为意外事件，事发现场并未发生强买强卖、欺诈、胁迫、诱导等违反相关法律、法规的行为。

调解期间，卖家林某提供了由云南省珠宝玉石质量监督检验研究院出具的《天然翡翠饰品合格证书》。瑞丽市宝玉石协会评估专业委员会的专家也到调解现场对手镯进行价值评估。最终，估价18万元。

瑞丽市委宣传部工作人员表示，经多次调解，当事双方无法就赔偿条件达成一致，双方在签订了《调解协议书》后，决定根据相关法律规定提请民事诉讼。

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