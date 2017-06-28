中制万吨级驱逐舰首舰下水 对实现强军梦具重要意义

（联合早报网讯）中国海军055型驱逐舰首舰下水仪式今天上午在上海江南造船集团公司举行。官媒称，该舰是中国海军实现战略转型发展的标志性战舰，对于实现中国梦、强军梦具有重要意义。

尽管外界一直关注055驱逐舰的在建情况，但该舰今天下水的消息还是有些出人意料。有分析说，今年7月1日是中共建党96周年纪念日，也是香港回归中国20周年纪念日，8月1日则是解放军建军90周年纪念日，055驱逐舰今天正式露出真容并直接下水，明显带有为这些纪念日添彩的意思。

接近中国军方的人士对《联合早报》分析， 055型驱逐舰是中国第一艘万吨级大型驱逐舰，采用了新的作战系统流程，融合了大量全新的设计概念和新技术。该舰从通过立项到下水只有七年多时间，其设计和建造速度在世界大型战舰发展史上十分少见。从设计标准上看，055驱逐舰将具备强大的综合作战能力、全球适航能力和比较先进的隐形能力，对中国打造“蓝水海军”的意义甚至超过首艘国产001A型航母。

军方媒体《解放军报》今天报道，新型驱逐舰首舰是中国完全自主研制的新型万吨级驱逐舰，先后突破了大型舰艇总体设计、信息集成、总装建造等一系列关键技术，装备有新型防空、反导、反舰、反潜武器，具有较强的信息感知、防空反导和对海打击能力。该舰下水标志着中国驱逐舰发展迈上了一个新的台阶。下一步，该舰将按计划开展设备调试、系泊航行试验。

官媒人民网今天引述军事专家张军社说，055型驱逐舰具有吨位大、信息化水平高、火力强等特点。055型驱逐舰服役后，很有可能加入航母编队。这种万吨级大型驱逐舰在航母编队中，将会发挥信息感知以及防空反导等方面的优势，为保护航母安全起到重要作用。

中国海军专家李杰分析，055驱逐舰的隐身性能非常突出，采用各种隐身设计，整体雷达反射截面积很小，电磁辐射量小，噪声水平低；它可搭载100多枚各种类型的垂直发射导弹，包括反舰导弹、防空导弹、反潜导弹，对陆攻击的远程巡航导弹，可攻击一两千公里以外的目标；它采用双波段雷达，对中程和近程目标的探测能力很强，并且可以把太空、空中、水面和水下的各种层级的信息高度融合。

另据俄罗斯《军工信使》周报网站6月21日报道， 055型大型驱逐舰长183米，宽22米，吃水8米，标准排水量9000吨，满载排水量1万2300吨，最大航速32节，续航能力7000海里，定员310人。上海江南长兴造船厂正在建造055型驱逐舰1号舰、2号舰和3号舰。大连造船厂则在建造055型的4号舰。预计中国海军将在2018年初接收1号舰。

美国《国家利益》双月刊网站5月28日报道说，中国055型驱逐舰可能会成为亚洲体型和威力最大的水面战舰。与美国朱姆沃尔特级导弹驱逐舰（Zumwalt-class Destroyer）相比，055型驱逐舰虽然在隐形性能上略显不足，但在火力上远超。055驱逐舰的导弹垂发单元数量甚至超过了美国海军火力最强的提康德罗加级巡洋舰（Ticonderoga-class Cruiser）。

中国观察者网今天发表文章称，从硬件上看，055型大型驱逐舰毫无疑问是当代世界最强大的水面战斗舰艇。055型驱逐舰的设计目标与美国的宙斯盾舰有着不小的差异，因为中国海军面对的威胁与美国海军并不相同。中国舰队面对的防空压力要大得多，同时中国航母作战能力也很有限，055型驱逐舰作战任务主要还是区域防空、远程反舰和兼职反潜。

免费试阅14天