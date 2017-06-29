上海发布自贸区金融服务业对外开放负面清单指引

（联合早报网讯）上海自贸区管委会和上海市金融办28日联合宣布，在国家有关部委的支持下，发布上海自贸区金融服务业对外开放负面清单指引（2017版），共梳理出48项特别管理措施。为金融服务业专设负面清单指引，在中国国内尚属首次，将进一步推动上海自贸区的金融开放创新。

据新华社报道，金融开放创新，一直是上海自贸区的优势和特色。2015年央行等六部委公布的上海自贸区“金改40条”明确提出，要探索“金融服务业对外资实行准入前国民待遇加负面清单的管理模式”。今年6月国务院办公厅发布的《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017年版）》，涉及银行、保险和资本市场等多个领域，为上海发布金融服务业对外开放负面清单指引提供了准绳和基础。

据介绍，上海自贸区的金融服务业负面清单指引，从外资投资设立金融机构管理（市场准入限制）和外资准入后业务管理措施（国民待遇限制）两方面，涵盖股东机构类型要求、股东资产规模要求、股东经营业绩要求、股权结构限制等10个类别，共设置48项特别管理措施。

上海市金融办主任郑杨说，自贸区金融服务业负面清单指引的发布，为外资了解和进入中国金融领域提供了便利，也为中国金融业进一步扩大开放进行了积极有益的探索。

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