学者：中美双方都不会轻易越过自画的红线

（联合早报网讯）美国“斯坦塞姆(USS Stethem)”号导弹驱逐舰昨天（2日）进入中国控制的西沙群岛中建岛12海里水域，中国国防部称派出三艘军舰和两架战机对美舰实施警告驱离。中国学者认为，虽然中美在南中国海问题上时有冲突，但双方都不会轻易越过自画的红线。

中国区域安全问题专家、克危克险研究员袁铁成对《联合早报》分析，中国国家主席习近平与美国总统特朗普今天在电话交谈中，提到了台湾、朝鲜和G20合作等问题，但没有提及南中国海。这显示，两位元首有意缓和中美近日在台湾、朝鲜等问题上出现的矛盾，为即将在德国举行的“习特会”创造合适气氛。

袁铁成指出，习近平和特朗普不提美国军舰再闯中国所控岛礁的12海里水域，说明这个事件仍属于双方政务官和技术官员讨论的问题，并没有上升到最高领导人层面。目前，中美在南中国海的博弈基本是按照既定流程走，即“你做你该做的，我做我该做的”，双方都不跨越自画的红线。

“双方看似冲突，其实是做给自己的目标看；双方同时又比较克制，以免局面失控。”袁铁成认为，这种情况在南中国海可能会反复出现，中美高层要做的是控制冲突的烈度和频率。

据中国国防部网站消息，国防部发言人吴谦今天表示，7月2日，美国海军“斯坦塞姆”号导弹驱逐舰擅自进入中国西沙群岛领海。中国海军“洛阳”号导弹护卫舰、“宿迁”号导弹护卫舰、“台山”号扫雷舰和两架歼-11B战斗机当即行动，对美舰予以警告驱离。

吴谦说，美国“明知故犯、屡教不改”，严重破坏中美两军关系发展的政治氛围，严重危及双方一线官兵的安全，严重破坏地区和平稳定。中国军队将根据国家安全所受威胁的程度，强化各项防卫能力建设，加大海空巡逻警戒力度，坚定捍卫国家的主权和安全。

中国外交部发言人陆慷前晚也表示，美方再次派遣军舰擅自进入中国西沙群岛领海是严重的政治和军事挑衅行动，中方对美方有关行径表示强烈不满和坚决反对。“中方强烈敦促美方立即停止此类严重侵犯中国主权、威胁中国安全的挑衅行动。中方将继续采取一切必要措施捍卫国家主权和安全。”

另据法新社报道，美国太平洋舰队的新闻发言人奈特(Matt Knight)7月2日表示，美国在南中国海行驶自由航行权，是美国海军例行作业的一部分，美国未来还会进行这类作业。

中建岛位于西沙群岛西南处，是西沙群岛最南端的岛屿，中国、越南都宣称对该岛拥有主权。中国在该岛有军人驻守。

人民日报社下属的《环球时报》发表评论文章说，南海（南中国海）摩擦实际有两条主线，一是声索国围绕领土和海洋权益的争议，二是美国与中国的大国博弈。大国博弈比前一类摩擦更有不确定性，潜伏着更多的危险。

文章称，美方的挑衅改变不了南海地区的现实，中方不可能因为美国军舰不时来晃一晃就做实质性后退。中美在南海博弈的总原则应该是里子重于面子，中国的岛礁建设以及中国与域内国家构筑稳定的实质关系，比美国军舰多来一次还是少来一次更重要。文章认为，中国需要在美方的挑衅面前加强定力，要让美方转了几圈之后发现到头来自己一无所获。（新加坡《联合早报》于泽远报道）

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