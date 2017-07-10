上海首家无人便利店停运维修 是高温惹的祸？

（联合早报网讯）7月10日消息，日前，一篇题目为《没败给市民素质，却输给了持续高温!上海首家无人便利店上线几天就撤空停运》的文章在微信上流传，这也引起了人们对无人超市的热议。

据新浪网的报道称，缤果盒子上海首家无人便利店内的甜甜圈因高温而软化，并且缤果盒子无人便利店外也撑起遮阳伞。可见持续高温对缤果盒子的确是一个考验。

据悉，缤果盒子定位是全球第一款真正意义上的可规模化复制的24小时无人值守便利店，定位是全新社区智能化项目，目的是为高端社区居民提供更高品质的生鲜及便利服务。

缤果盒子是继Amazon Go 之后，希望构筑线下新零售便利店又一代表。具体的购物流程就是扫开门二维码，智能识别开门——将选购商品放置到收银台检测区——扫一扫付款。

不过，据体验过的用户反映，在选购的便捷度上，缤果盒子跟Amazon Go还有一定的差距，Amazon Go通过视觉识别，定时捕捉人和物的关系，将支付环节省略，而缤果盒子仍然有支付环节，用于确认人和物的关系，而偷盗行为捕捉方面的视觉技术，目前市面上所有技术都不成熟，缤果盒子也一样。

正在举行的淘宝造物节上，阿里无人咖啡馆“淘咖啡”也首次亮相。TechWeb体验发现，线下无人咖啡馆在消费过程中仍存在一些问题，比如，会收网络影响，出现无法识别人脸、自动付款等行为，这时候仍然需要人工收银员。

其实，无论是亚马逊的Amazon Go还是“淘咖啡”，想要真正做到无人，又不影响用户体验，那它所采用的技术、管理方面的成本，必然非常高。除非进行大规模的复制、使用，才有可能降低其成本。

但问题在于，这样的无人店，对人流量、用户人群以及产品结构，都有一定的要求，比如至少要是人流量密集的商业圈、住宅区等，否则可能很难达到预期的效果，这些都是无人超市的门槛。

针对关店一事，缤果盒子相关负责人向媒体回应称，“当然不会关，但温度过高只有下架货品一天，调整下硬件，最晚下周一就能重新营业。”

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