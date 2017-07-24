台湾垦丁旅游人数“雪崩式”下跌 上半年减132万 

（联合早报网讯）2017年已经过了一半，恒春半岛多数旅游业从去年至今持续悲观，继去年比前年旅游人数大减百万后，今年上半年（1至6月）垦丁国家公园境内景点，出现可怕的“雪崩式”下跌，旅游人次大减132万8700余人，尤以中国大陆客最常到访的鹅銮鼻、猫鼻头最惨，观光业者期盼政府带头改善垦丁“脏又贵”的坏印象，并投入补助岛内旅游，才是短期内挽救观光业的作法。

据自由时报报道，根据垦管处统计资料，今年上半年垦丁国家公园境内景点总人数仅211万余人，比去年同期344万余人，大减132万8700余人，其中鹅銮鼻公园43万余人比去年68万余人少了25万多人，差距最大的猫鼻头公园，从去年107万余人，锐减至今年只剩33万余人，更是狂减73万余人，两个园区就少了近百万观光人次。

受中国大陆旅游团影响最大的鹅銮鼻公园及猫鼻头公园周边商店街，今年几乎仅剩少数自由行的情况下，店家大叹业绩仅剩往年一成，暑假期间也仅周末看得见人潮，平日几乎成了蚊子街，不少店家老板自嘲“在店内滑手机滑到手快扭到”。

受创最严重的猫鼻头园区，几年前门庭若市对比今年差距最大，业者小吴说，猫鼻头除了中客团人数减少影响，入口收停车费后，园区又收30元门票，但园区内除了两处观景台，海边步道封闭多年，几乎没有“30元”的参观价值，口耳相传后，游客都选择到附近白砂海滩看免费海景，更加速猫鼻头游客数下滑。

面对垦丁整体游客数连年滑落，长期观察恒春半岛旅游生态的垦丁福华饭店总经理张积光疾呼“台湾旅游业不能再等！”他认为，目前各国到台湾自由行的游客仍太少，“南向政策”的立意虽好，但这些国家所得仍不高，一两年内难见成效，加上观光局“补贴”来访观光客，实在是本末倒置，购买力更是大输大陆客，希望政府尽快投入补助岛内旅游，才是短期内挽救观光业的作法。

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