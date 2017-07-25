林郑：有信心一地两检符基本法 吁客观务实讨论

（联合早报网讯）香港特首林郑月娥今早出席行政会议前，主动提及高铁“一地两检”问题。她表示，这一刻不能交代具体内容，呼吁“耐心等候好短时间”，律政司长会联同相关局长交代，包括回应不是完全准确的报道等。

据明报报道，林郑月娥又强调今次“事情本质”，称近年高速铁路发展非常之快，城市与城市间交通好方便，加入这庞大网络，达到互连互通效应，有好大裨益。

她表示，要处理的是如何解决便利清关问题，而香港是法治地方，故花了长时间找出足够法律基础作安排，形容“有信心（一地两检）符合一国两制方针及基本法要求”。

林郑月娥明言，不期望可以“顺风顺水”，一定会努力向社会解说释除疑虑，发挥高铁最大效益，又呼吁以“客观务实”态度看待及讨论“一地两检”安排。

林郑月娥再强调，“高铁不是快些的直通车”，效益建基于可以在上车一刻进行了“离开香港境及进入内地境”清关程序，否则效益及市民便利都会大打折扣。她认为，找到符合“一国两制”及“基本法”要求，“我觉得事情可以简单好多”，又说很多政治化、阴谋论，故需要多些讨论。

她继续说，她与同事大抵上都不会放假，会深入社会讨论“一地两检”安排，又说虽然立法会正放暑假，但如果议员愿意返回开会，“开几多次会（政府）都会配合”。

被问到信任问题，林郑月娥强调这是本届政府重要施政方针，过去三、四星期亦展示了其诚意及新风格，期望社会往后日子看到她们表现，恢复对政府信心。

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